Wolfgang Hagenberger (Pullman City Harz) ist auf tragische Weise ums Leben gekommen

Wolfgang Hagenberger, einer der drei Gründer der Westernstadt Pullman City in Eging am See (Bayern) und Gründer und heutiger Manager von Pullman City Harz (Sachsen-Anhalt), verstarb am Samstag, den 26. Juni 2021 im Alter von nur 61 Jahren bei einem tragischen Motorrad- Unfall mit seiner Boss-Hoss.

Der gelernte Hufschmied hinterlässt neben der beliebten Westernstadt in Hasselfelde, seine Frau und eine Tochter.

Unser herzliches Beileid der Familie und dem Pullman City Harz – Team und viel Kraft in dieser Schweren Zeit! 😪🙏🕯

Foto: Frank Lange