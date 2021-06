Kris Kristofferson feiert 85. Geburtstag

Mit Hits, wie “Me and Bobby McGee” oder “Sunday Morning Coming Down” oder als Mitglied von ‘The Highwaymen’ begeisterte er ein Millionen Publikum – Kris Kristofferson.

Am 22. Juni 2021 feiert der in Texas geborene Songwriter seinen 85. Geburtstag.

Neben drei Grammy®Awards und einem Golden Globe, wurde der Musiker auch für sein Lebenswerk ausgezeichnet und feierte grosse Erfolge mit seinen Songs.

Erwähnt man den Namen Kris Kristofferson in Kreisen ausserbalb der Countrymusic- Szene, so ist er vielen als Schauspieler in ‘A Star is Born’ an der Seite von Barbara Streisand oder als “Rubber Duck” in ‘Convoy’ bekannt.

Nachdem man den erfolgreichen Musiker zuletzt im Jahre 2019 in Europa live erleben durfte, wurde Anfang diesen Jahres bekannt, dass er seit einer Lyme- Borreliose mit Gedächtnisverlust zu kämpfen hat und sich nun aus der Öffentlichkeit zurückzieht.

Kris Kristofferson – eine Legende der Countrymusic! Happy Birthday! 🍀