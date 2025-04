Untold Country Stories – Der Podcast mit Karen McDawn

Jeder kennt Country Music im deutschsprachigen Raum…wirklich? Was wissen wir hier über diese Musik? Also moderne Country Music? Warum ist gefühlt ein Kilo Staub auf dieser genialen Musik und wie kann ich euch davon überzeugen, dass Country Music cool und modern ist? Natürlich mit einem Podcast rund um die Musik, die ich so liebe und mit der ich seit über 15 Jahren durch den deutschsprachigen Raum toure. Gemeinsam mit verschiedenen Gästen, die nicht unbedingt aus dem Bereich Country kommen, suche ich Antworten und erzähle Geschichten, die bislang unerzählt waren….

Moderne Country Music kommt in der österreichischen, terrestrischen Radiolandschaft beinahe nicht vor und wenn, dann sagt man meistens nicht dazu, dass es Country ist. Woher sollen also die durchschnittlichen Hörer:innen wissen, dass es diese tolle Musik gibt? ‚Jolene‘ von Dolly Parton, ist einer der wenigen Songs, den man hierzulande kennt, von dem auch die meisten wissen, dass es ein Country Song ist. Aber dieser Song ist 52 Jahre alt!!! Und die Country Music hat sich in den letzten 50 Jahren sehr weiter entwickelt. Das heißt nicht, dass der Song nicht großartig ist, aber es gibt eben auch noch viiiiiiiiiele andere großartige Songs und Sänger:innen, die JETZT gerade super Hits rausbringen und darauf möchte ich mit meinem Podcast aufmerksam machen. Meine Gäste erzählen mir, was sie für einen Bezug zur Country Music haben und warum sie sie so toll finden. Natürlich wird darüber geredet wie man Country Music wieder populärer machen kann in Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum und in jeder Folge wird ein Song übersetzt. Ich liebe es nämlich Geschichten zu erzählen und das ist was Country Music macht, sie erzählt Geschichten, die direkt aus dem Leben gegriffen sind, deshalb meine Passion zu dieser Musik. Ich bemerke aber oft in meinem Umfeld oder bei Konzerten, dass die Leute meine Geschichten nicht verstehen, weil die Songs auf Englisch gesungen werden. Deshalb kam mir die Idee mit dem Übersetzen der Songs. Und ich erzähle viel rund um den Song oder die Sänger/innen, die Songwriter. Und viele dieser Geschichten sind eben, bei uns zu mindest, unerzählt. Deshalb ‚Untold Country Stories‘.

Start war am 01. Oktober 2023, jeden 2. Sonntag kommt eine neue Folge, 35 Folgen (Stand April 2025) sind bereits draußen…

Bisher waren schon bei ihr:

Sassy Holzinger (Sängerin bei „Die Seer“)

Lizz Görgl (Doppel-Skiweltmeisterin und Sängerin)

Kurt Pinger (Radio Moderator bei Country Radio Reolution – moderiert die einzige wöchentliche live Country Music Sendung in der österreichischen Radiolandschaft)

Lilly Hollnsteiner (Linedance Trainerin, die auch international unterrichtet und in Gmunden die erste ‚Linedance Schule‘ Österreichs betreibt)

Mini (Sänger, Musiker bekannt von Mini und Claus) NÖ

Peter Nash (Country Sänger aus Altmünster, der international auch schon viel gespielt hat, in Nashville war etc..)

Stefan Holoubek (österreichischer Produzent und Musiker) NÖ

René Grohs (Musikmanager von „The Ridin‘ Dudes“) NÖ

Die Mayerin (Sängerin)

Caroline Athanasiadis (Kabarettistin)

Martin Pasching (Musical Darsteller) NÖ

Carl Kaye (österreichischer Country Musiker, Pedal Steele Spazialist) NÖ

Nora Mayrhofer-Kadletz (Bloggerin) NÖ

Sebastian Pracher (Sound Engineer, Bad Goisern)

Marco Ventre (ORF Moderator und Schlagerstar)

Lilian Klebow (Schaspieerin, zb SOKO Donau)

Dennis Jale (Sänger) NÖ

Daniel Gutmann (Opernsänger, Country Sänger) NÖ

Andy Lee Lang (Sänger, Pianist)

Jürgen Ofner (Country Sänger)

Bini Arendt (Sänger, bei VoXXclub)

Hubert Wolf (Schauspieler, zb Papa Putz in der XXX Lutz Werbung)

Thomas Schreiber (Sänger bei Monti Beton)

Thomas Zeidler-Künz (österr. Musik Journalist, früher BRAVO Chef Redakteur)

Kirk Furey (Cheftrainer des KAC)

Monika Ballwein (Sängerin) NÖ

Eva Maria Marold (Kabarettistin)

Gary Lux (Sänger) NÖ

Fabian Harloff (deutscher Schauspieler, u.a. Notruf Hafenkante)

David Blabensteiner (Sänger und Komponist) NÖ

Christian Zierhofer (österreichischer Musikproduzent, Schlager) NÖ

Caroline von Brünken (deutsche Sängerin)

Jeffrey Backus (deutscher Country Sänger, Sohn von Gus Backus)

Chris Kaufmann (südtiroler Gitarrist, u. a Gabalier, Naschenweng, Truck Stop)

Es gibt auch eine Playlist zum Podcast: https://open.spotify.com/playlist/4vmQt40Kmfs46abtsOUptT?si=c5zr0UwURkaFZQEdZAup0w