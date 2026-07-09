Joe Hawkins (CountryToGo) ist verstorben

Es gibt Menschen, die eine Bühne betreten und sofort den Raum mit Leben füllen. Joe Hawkins von CountryToGo war so ein Mensch.

Mit schwerem Herzen müssen wir die traurige Nachricht vom Tod von Joe Hawkins veröffentlichen. 😢💔

Der aus Fort Worth, Texas, stammende Sänger und Bassist von CountryToGo verstarb in der vergangenen Nacht im Alter von nur 56 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

Mit seiner warmherzigen Art, seinem trockenen Humor und seiner großen Liebe zur Countrymusic hat Joe Menschen zusammengebracht und unzählige unvergessliche Erinnerungen geschaffen.

Wer Joe kannte, erinnert sich nicht nur an seine unverwechselbare Stimme und sein Bassspiel, sondern vor allem an den Menschen hinter der Musik: an sein herzliches Lächeln, seine Bescheidenheit und die Freude, mit der er jede Begegnung zu etwas Besonderem machte.

Gemeinsam mit seinem besten Freund und Bruder im Herzen, Harry Hubrich, stand Joe viele Jahre auf den Bühnen Deutschlands und Europas – zunächst mit NightHawk, später mit CountryToGo. Musik war für ihn nie nur ein Beruf oder ein Hobby. Sie war seine Sprache, seine Leidenschaft und sein Geschenk an alle, die ihm zuhörten.

Zusammen mit Harry Hubrich und Pit Trapp schuf er – noch am vergangenen Wochenende – diese ganz besondere Atmosphäre, die jeden Auftritt zu weit mehr machte als einem Konzert.

Joe hat Countrymusic nicht einfach gespielt – er hat sie gelebt. Mit seiner authentischen Art schenkte er seinem Publikum unzählige unvergessliche Momente und berührte die Herzen vieler Menschen.

Dass Joe nicht mehr unter uns ist, macht uns als Magazin, vor allem aber als Menschen unendlich traurig.

Sein Platz auf der Bühne wird leer bleiben. Und doch wird er bei jedem Countrysong, jedem Lächeln im Publikum und jeder Erinnerung an gemeinsame Abende immer ein Stück weit bei uns sein.

Lieber Joe, wir sind dankbar, dass wir dich kennenlernen durften.

Danke für deine Musik, deinen Humor und all die Erinnerungen, die bleiben werden.

Unsere Gedanken sind bei deiner Familie, bei Harry, Pit und allen, die dich geliebt und geschätzt haben.

Mach’s gut, Joe. Die Bühne da oben hat einen weiteren musikalischen Engel dazugewonnen.

Ruhe in Frieden.🕊️

Susi, Marion & das gesamte Team

Foto: erhalten von Harry Hubrich