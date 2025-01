Interview mit Cory Marks

CountryHome: 2020, mitten im Corona-Wahnsinn, haben wir schon kurz miteinander gesprochen und Du hast gesagt, dass Du gern nach Deutschland kommen würdest.

Im März haben wir nun endlich die Möglichkeit, dich beim C2C in Berlin, und später in Hamburg und Köln live zu erleben. Freust Du dich auf Deutschland? Wie findest Du es beim C2C dabei zu sein?

Cory Marks: Ich freue mich sehr, nach Deutschland zu kommen, mit all der Liebe und Unterstützung, die mir die Fans, das Radio und die Medien entgegengebracht haben, und jetzt mit diesem fantastischen Festival!

CountryHome: Was erwartest Du von den Deutschen Fans?

Cory Marks: Ich denke, es wird großartig und Ihr werdet viel Spaß haben!

CountryHome: Blicken wir mal zurück. Vor deiner Musikkarriere warst Du als Eishockey-Spieler tätig. Was hat dich dann dazu gebracht doch ins Musikbusiness einzusteigen?

Cory Marks: Ich habe schon immer Musik gemacht, aber auch mein ganzes Leben lang Eishockey gespielt. Ich bin auch auf die Schule gegangen, um Pilot zu werden, aber kurz gesagt, die Musik hat die Oberhand gewonnen und hier bin ich. Tu das, was Du liebst, und liebe das, was Du tust … Die Musik ermöglicht mir das.

CountryHome: Country? Country-Rock? Alternative? Country-Metal? Wie würdest Du deinen Musikstil den Hörern beschreiben, die Cory Marks noch nicht kennen?

Cory Marks: Cory Marks ist eine Mischung aus Merle Haggard, Eric Church, Ozzy und Bryan Adams. Country-Rock oder Country-Musik mit Rock’n’Roll-Einstellung.

CountryHome: Dein zweites Album „Sorry for nothing“ ist gerade erschienen. Wie bist Du auf den Titelname gekommen und was hat dich dazu inspiriert den Song zu schreiben?

Cory Marks: Danke. Er ist einer meiner Lieblingssongs auf dieser Platte und war für mich etwas ganz Besonderes. „Sorry For Nothing“ erzählt den Zuhörern oder jedem Kleinstadtkind, was ich durchgemacht habe, wie ich hierher gekommen bin und wohin ich gehe. Nichts war einfach, also ist das, was Du siehst, das, was Du auch bekommst, und dieses Album ist für jeden gedacht, der Country, Rock oder sogar etwas Metal hört. Ich hoffe, Ihr liebt es, denn … es sind wahre Geschichten, das ist, wer ich bin, und es tut mir für nichts leid.

CountryHome: Hast Du einen persönlichen Lieblingssong auf dem Album?

Cory Marks: Die Songs sind alle etwas Besonderes für mich und haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Das tun sie wirklich und es hängt davon ab, wie ich mich fühle!

CountryHome: Auch auf diesem Album hast Du wieder mit großartigen Künstlern, wie Travis Tritt, zusammengearbeitet. Mit wem würdest Du in der Zukunft gern zusammenarbeiten?

Cory Marks: Ehrlich gesagt, jeder, der dazu passt und liebt oder versteht, was ich mache, wie es bei all meinen Features bisher der Fall war! Aber spontan fallen mir Zac Top, Bryan Adams, Eric Church, Shania Twain ein … die Liste geht weiter!

CountryHome: Das Jahr 2024 ist bald vorüber, was wünschst Du dir vom Jahr 2025?

Cory Marks: Ich hoffe, ich habe ein paar Hits im Country- und Rockradio … dieses Album soll ein Hit werden, damit ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken- und in mehreren Musikgenres und in vielen Ländern für Aufsehen sorgen kann!

CountryHome: Danke für Deine Zeit! Wir freuen uns auf Deine Konzerte im März!

Cory Marks: Ich kann es kaum erwarten. Frohe Weihnachten und wir sehen uns 2025!!

Photo: © Kurtis Norris