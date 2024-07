CountryHome im Interview mit CAT LION

CountryHome: Für die Leser, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl uns kurz etwas über dich.

Wer bist Du? Wo kommst Du her? Welche Art von Musik machst Du?

CatLion: Ursprünglich komme ich aus Österreich aus dem schönen Salzkammgut und wohne seit zehn Jahren in Starnberg, südlich von München. Die Liebe speziell zur Country Musik entwickelte sich bereits in meiner Kindheit, als ich in Bad Ischl (AT) das legendäre Country Music Festival besuchte. Außerdem ist mein Vater Musiker, er spielt seit seinem 14. Lebensjahr Gitarre und Bass in verschiedenen Formationen und er war in den 1980er Jahren in ganz Europa musikalisch unterwegs. Selbst Musik mache ich seit sieben Jahren, unterbrochen durch meine drei Schwangerschaften. Ich habe drei kleine Mädchen, 5, 3 und 1 Jahr alt. Mit meiner Band spielen wir Country Musik Songs aus allen Jahrzehnten, immer etwas abgewandelt auf unsere eigene Version, sowie selbst geschriebene Songs.

Bei meinen Konzert lege ich Wert auf einen gewissen Show-Faktor, alleine schon durch mein Aussehen. Das Ganze hat jetzt auch einen eigenen Namen, nämlich „Glam Country“.

CountryHome: Deinen Künstlernamen „Cat Lion“, wie bist Du darauf gekommen?

CatLion: Mein Nachname ist Löw und ich mag Katzen…so einfach war das 😉

Und dadurch habe ich weiterhin meine Initialen CL, wie bei meinem bürgerlichen Namen.

CountryHome: Hast Du musikalische Vorbilder? Wer inspiriert Dich das zu tun, was Du tust?

CatLion: Ich mag eigentlich Musik aus allen Genres, sei es klassische Musik bis hin zur Volksmusik. Es kommt bei mir immer auf die Melodie drauf an, ob diese mir gefällt.

CountryHome: Bei deinen Live- Auftritten hört man auch eigne Songs. Schreibst Du sie selbst oder schreibt jemand für dich?

CatLion: Manche wurden für mich geschrieben, aber ich schreibe auch selber. Vier Songs vom Album sind von mir, wobei ich mittlerweile einiges mehr in Vorbereitung habe. Zum ersten, von mir selbst geschriebenen Song „Cause Memories, they last“ wird es auch ein Musikvideo geben, ich habe dieses Ende Mai auf Malta gedreht. Das war eine ganz tolle Erfahrung mit der ganzen Filmcrew und an den verschiedenen Drehorten. Wir waren von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend unterwegs.

CountryHome: Gibt es Dich ausschließlich mit Band oder bist Du auch Solo unterwegs?

CatLion: Aktuell spiele ich mit meiner Band, zukünftig, wenn die Tracks aus Nashville fertig sind, auch solo. Meine Band besteht aus Musikern aus Österreich und unser Bassist James kommt aus West Virginia.

CountryHome: Im November 2023 hast Du mit Deiner Band beim Pullman City Country Music Award den ersten Platz in der Kategorie „New Country“ gemacht. Was bedeutet diese Auszeichnung für Dich und Deine Band?

CatLion: Das war ein ganz tolles Event! Wir sind natürlich immer noch stolz und glücklich, dass wir gewonnen haben. Als ich Anfang des Jahres die Nachricht bekam, dass Pullman City in Flammen steht, war das ein Schock! Aber wir freuen uns schon auf unseren nächsten Auftritt dort.

CountryHome: Im Frühjahr warst Du in Nashville, um Dein erstes Album aufzunehmen. Was wird die Fans bei dem Album erwarten?

CatLion: Das Album wurde in den Sound Emporium Studios in Nashville aufgenommen. Das war ein besonderes Erlebnis, wenn man sowas zuvor noch nicht gemacht hat, weiß man ja nicht, was da genau auf einen zukommt. Jedenfalls konnte ich mir nicht vorstellen, wie dort gearbeitet wird, es jedoch wie Magie. Wir hatten uns sehr gut vorbereitet mit den Demotracks und hatten alle Songs bereits ins Nashville Number System übertragen. Alles wurde im Vorfeld rübergeschickt, einen Song hatte ich dann tatsächlich noch drei Tage zuvor geschrieben. Doch auch das war kein Problem. Im Studio wurde dann ein Song nach dem anderen „abgearbeitet“, und zwar mit Vorsingen zum Demo, danach kurze Diskussion über Solo-Längen usw. Danach gingen die Musiker in den Aufnahmeraum und es ging los. Und das Ergebnis war jedes Mal unwahrscheinlich. Die Gesangsaufnahmen wurden dann zum großen Teil auch im Studio in den USA gemacht. Auch die Backing Vocals wurden in Nashville aufgenommen.

Die Songs sind eine Mischung aus Balladen und etwas rockigeren Sachen, und mir war wichtig, dass keine Coversongs drauf sind sondern nur eigene.

CountryHome: Hast Du schon ein Datum, wann das Album veröffentlicht wird?

CatLion: Nein, noch nicht. Ich lasse mir damit Zeit. Ich habe ja drei kleine Mädchen und auch einen Mann, da muss man Prioriäten setzen.

CountryHome: Gibt es schon Pläne für die zweite Jahreshälfte? Wann oder wo kann man Dich live erleben?

CatLion: Wir spielen am 27.7. beim Traunsee Countryfestival in Gmunden (AT), am 17.8. beim leider letztmalig stattfindenden Countryfestival in Münzbach (AT), am 4.9. bei der European Bike Week am Faakersee (AT), am 14.9. im Ghost City Saloon bei Haag (AT) und Anfang Oktober fahre ich nach Marshall, Texas, dort bin ich bei den International Country Music Awards nominiert. Das wird sehr spannend, ich freue mich schon sehr darauf.

CountryHome: Wir haben Dich im Mai live auf dem längstbestehenden Country- und Truckfestival Deutschland, auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind, erlebt. Wie war es für dich?

CatLion: Toll, eine große Bühne und eine wunderbare Halle. Wir wurden erstklassig betreut.

CountryHome: Grundsätzlich, spielst Du lieber auf Festivals oder lieber im kleineren Rahmen im Club (Bsp: Four Corners)

CatLion: Beides hat seinen Reiz. Man ist dem Publikum in einer kleineren Location näher. Aber auf einer großen Bühne habe ich natürlich mehr Platz.

CountryHome: Dein Auftritt auf dem Trucker & Country Festival war auf jeden Fall etwas fürs Auge. Mehrfach hast Du Dein Outfit gewechselt – wählst Du die Outfits selbst oder hast Du einen Berater? Schneiderst Du sie vielleicht sogar selbst?

CatLion: Meine Outfits stelle ich alle selbst zusammen. Es kommt darauf an welche Show wir spielen, und ob man sich überhaupt umziehen kann von der Location her. Wir haben da schon die lustigsten Sachen erlebt. Je nach Showaufbau mit mit oder ohne Pause muss es auch schon mal ganz schnell gehen. Wir haben dann zirka drei Minuten Zeit für einen kompletten Kostümwechsel vom Hut bis zu den Stiefeln und man muss ja auch noch die Wegzeiten einberechnen.

Manchmal haben wir pro Show bis zu fünf Kostüme. Das wird dann in Abstimmung mit meiner Backgroundsängerin vorbereitet, damit wir farblich zusammenpassen.

Ich habe jedenfalls eine große Auswahl an glitzernden Kleidern, Stiefeln und Hüten zu Hause.

CountryHome: Wie schaffst du es Musik und Familie zu kombinieren? Du gibst oft Konzerte, bist zum Recording in Nashville oder auch für Videodrehs unterwegs.

CatLion: Ja, ohne Hilfe ist das natürlich nicht möglich, da Konzerte zumeist Abendveranstaltungen sind und man auch des Öfteren übernachten muss. Die Großeltern sind eine große Unterstützung, aber ich habe auch Nannys, die die Kinder bereits seit Jahren begleiten. Dadurch sind die Kleinen immer in ihrem gewohnten Umfeld, gehen in den Kindergarten oder zu ihren Aktivitäten wie Chor, Tanzen und Kinderturnen und sind eigentlich immer zusammen. Bei länger andauernden Reisen fahren sie auch mit.

CountryHome: Abschließend noch eine Frage, wo erfahren die Leser mehr über dich? (Social Media, Website…)

CatLion: Homepage: www.catlionmusic.com / Instagram: @cat_lion_music / Facebook: Cat Lion / Kontakt: info@catlionmusic.com

CountryHome: Ich danke Dir für die Zeit, die Du dir für unseren kleinen Plausch genommen hast und wünsche Dir alles Gute.

CatLion: Vielen Dank! 😊

Fotos: Cat Lion Live in Geiselwind