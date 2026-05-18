Gewinner der ACM Awards 2026

Die ACM (Academy of Country Music) Awards 2026 standen ganz im Zeichen großer Emotionen, neuer Gesichter und beeindruckender Erfolge.
Nach drei Jahren in Frisco, Texas, kehrte die renommierte Preisverleihung zurück nach Las Vegas in die MGM Grand Garden Arena und präsentierte sich dabei mit frischem Glanz.
Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem die neue Moderatorin: Country-Superstar Shania Twain führte erstmals durch den Abend und übernahm damit die Rolle von Reba McEntire , die die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren moderiert hatte.
Musikalisch dominierte vor allem Ella Langley die diesjährige Preisverleihung: Sie gewann sämtliche sieben Kategorien, für die sie nominiert war, darunter auch die Auszeichnung als „Female Artist of the Year“.
Auch Cody Johnson gehörte zu den großen Gewinnern des Abends. Neben dem Titel „Male Artist of the Year“ wurde ihm die wichtigste Ehrung des Abends verliehen – der Preis als „Entertainer of the Year“. Die ACM Awards 2026 unterstrichen damit erneut die Bedeutung der Veranstaltung als eines der wichtigsten Ereignisse der Country-Musikszene.
Hier nun die vollständige Liste der Nominierten und Gewinner:
Entertainer of the Year
Luke Combs
Jelly Roll
WINNER: Cody Johnson
Megan Moroney
Chris Stapleton
Morgan Wallen
Lainey Wilson
Female Artist of the Year
Kelsea Ballerini
Miranda Lambert
WINNER: Ella Langley
Megan Moroney
Lainey Wilson
Male Artist of the Year
Luke Combs
Riley Green
WINNER: Cody Johnson
Chris Stapleton
Zach Top
Group of the Year
49 Winchester
Flatland Cavalry
Old Dominion
Rascal Flatts
WINNER: The Red Clay Strays
Duo of the Year
WINNER: Brooks & Dunn
Brothers Osborne
Dan + Shay
Muscadine Bloodline
Thelma & James
Album of the Year
Ain’t In It For My Health – Zach Top
Cherry Valley – Carter Faith
Don’t Mind If I Do (Deluxe) – Riley Green
I’m The Problem – Morgan Wallen
WINNER: Parker McCollum – Parker McCollum
Song of the Year
“A Song To Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton
“Am I Okay?” – Megan Moroney
WINNER: “Choosin’ Texas” – Ella Langley
“I Never Lie” – Zach Top
“Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson
Single of the Year
“6 Months Later” – Megan Moroney
WINNER: “Choosin’ Texas” – Ella Langley
“I Never Lie” – Zach Top
“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson
“The Fall” – Cody Johnson
Visual Media of the Year
“6 Months Later” – Megan Moroney; Producers: Christen Pinkston, Wesley Stebbins-Perry; Director: CeCe Dawson, Megan Moroney
“A Song To Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton; Producer: James Stratakis; Director: Alexa King Stone, Stephen Kinigopoulos
WINNER: “Cuckoo” -Stephen Wilson, Jr.; Producer: Tim Cofield; Director: Tim Cofield
“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson; Producer: Katie Babbage; Director: TK McKamy
“The Fall” – Cody Johnson; Producers: Christen Pinkston & Wesley Stebbins-Perry; Director: Dustin Haney
Music Event of the Year
“A Song To Sing” – Miranda Lambert & Chris Stapleton; Producer: Dave Cobb; Record Company-Label: Republic Records
“Amen” – Shaboozey & Jelly Roll; Producers: Danny Majic, Nevin Sastry, Sean Cook; Record Company-Label: Empire
WINNER: “Don’t Mind If I Do” – Riley Green feat. Ella Langley; Producer: Dann Huff; Record Company-Label: Nashville Harbor Records & Entertainment
“Trailblazer” – Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson; Producers: Tony Brown, Reba McEntire; Record Company-Label: MCA
“You Had To Be There” – Megan Moroney & Kenny Chesney; Producer: Kristian Bush; Record Company-Label: Sony Music Nashville / Columbia Records
Songwriter of the Year
WINNER: Jessie Jo Dillon
Ashley Gorley
Charlie Handsome
Chase McGill
Blake Pendergrass
Artist-Songwriter of the Year
Luke Combs
Riley Green
WINNER: Ella Langley
Megan Moroney
Morgan Wallen
New Male Artist of the Year
Gavin Adcock
Vincent Mason
Shaboozey
Hudson Westbrook
WINNER: Tucker Wetmore
New Female Artist of the Year
WINNER: Avery Anna
Mackenzie Carpenter
Dasha
Caroline Jones
Emily Ann Roberts
Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich! 🍀🏆
Foto: ACM