Dolly Parton feiert 80. Geburtstag!

19.Januar 1946 – Dolly Parton wird als viertes von zwölf Kindern geboren.

Dolly Parton, ist Songschreiberin, Sängerin, Multiinstrumentalistin und Schauspielerin.

Mit 55 Top-10-Hits, 88 Top-40-Hits und 25 #1- Hits in den Country-Charts, sowie mehr als 100 Millionen verkauften Alben verkauft und 9 Grammys® zählt sie als eine der erfolgreichsten Countrysängerinnen der letzten Jahrzehnte.

Mit Songs, wie u.a. „Jolene“, „9 to 5“, „Islands in the Stream“ (Duett mit Kenny Rogers) und „Coat of Mann Colors“ feierte die Musikerin und Songschreiberin weltweite Erfolge.

Heute feiert Dolly Parton ihren 80.Geburtstag! Das CountryHome gratuliert herzlich zum Ehrentag!

Zuletzt war Dolly Parton 2014 zu Gast in Deutschland und begeisterte die Fans in Köln und Berlin.

Zur Erinnerung an dieses grandiose Konzert seht Ihr hier ein paar Impressionen aus der Lanxess-Arena:

Fotos: @Krixpix