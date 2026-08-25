Abschied von einer großen Stimme – Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren verstorben

Wie ihr Neffe Bryan Seaver auf ihren Social-Media-Kanälen mitteilte ist Dolly Parton, eine der größten und zugleich herzlichsten Persönlichkeiten der Country-Musik, im Alter von 80 Jahren gestorben.

Dolly Parton war Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Unternehmerin – vor allem aber eine Künstlerin, die mit ihrer Musik Generationen von Menschen berührt hat. Mit Liedern wie “Jolene” und “I Will Always Love You” schrieb sie Musikgeschichte.

Ihre unverwechselbare Stimme, ihr Humor und ihre ganz eigene Art machten sie zu einer Ikone weit über die Grenzen der Country-Musik hinaus.

Dabei vergaß Dolly Parton nie, woher sie kam. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen in Tennessee, blieb sie ihrer Heimat und ihren Wurzeln stets verbunden. Ihren Erfolg nutzte sie nicht nur für sich selbst, sondern auch, um anderen zu helfen. Besonders ihr Engagement für Kinder und Bildung lag ihr am Herzen.

Dolly Parton verstand es wie kaum eine andere, Glamour und Bodenständigkeit miteinander zu verbinden. Sie begegnete ihrem Publikum mit Wärme, Selbstironie und einem offenen Herzen.

Nun ist diese große Stimme verstummt. Doch ihre Lieder werden bleiben – und mit ihnen die Erinnerung an eine außergewöhnliche Künstlerin, die für Lebensfreude, Menschlichkeit und die Kraft der Musik stand.

R.I.P. und viel Kraft der Familie 🙏🏽💔🕯️

Foto: CountryHome