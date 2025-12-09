Raul Malo von den Mavericks ist verstorben

Raul Malo, Mitbegründer und Stimme der “Mavericks” ist im Alter von nur 60 Jahren an Krebs verstorben.

Im Juni letzten Jahres, nur kurz nach der Mavericks – Tour als sie auch im Deutschland unterwegs waren, wurde bei dem Grammy-Gewinner Darmkrebs diagnostiziert.

Den Kampf gegen den Krebs hat er nun leider verloren – bleiben werden die unvergessenen musikalischen Werke des in Florida geborenen Musikers.

R.I.P. und viel Kraft seiner Familie und Bandmitgliedern in dieser schweren Zeit.

Foto: Jackie Koschack