“Pop Around the Clock” – Silvester 2024/2025

Auch in diesem Jahr gibt es am Silvestertag/-Nacht auf dem Free-TV Sender 3sat die Non-Stop-Silvesterparty mit 19 Konzerten aus verschiedenen Musiksparten:

Dienstag, 31.12.2024

06:15 Uhr – Kris Kristofferson & Friends: The Highway Men

07:30 Uhr – Cyndi Lauper: Live in Paris

08:25 Uhr – Billy Joel: Live from Long Island

09:15 Uhr – Collins, Knopfler, Sting, Clapton, Elton John & Paul McCartney: Music for Montserrat

10:45 Uhr – Christina Stürmer: MTV Unplugged in Wien

12:00 Uhr – Clueso: Sommer Tour 2024 – Live von der Berliner Waldbühne

13:00 Uhr – Herbert Grönemeyer: Mensch – Live

14:15 Uhr – Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2023

15:45 Uhr – Sheryl Crow: Live at the Franklin TheatreSheryl Crow: Live at the Franklin Theatre

16:45 Uhr – The Rolling Stones: Welcome to Shepherd‘s Bush

18:15 Uhr – Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022

19:15 Uhr – Bryan Adams: Live at Royal Albert HallBryan Adams: Live at Royal Albert Hall

20:15 Uhr – AC/DC: No Bull – The Directors Cut

21:45 Uhr – Anastacia: Live at LastAnastacia: Live at Last

23:00 Uhr – Take That: Progress Live

Mittwoch, 01.01.2025

00:30 Uhr – Pet Shop Boys: DreamworldPet Shop Boys: Dreamworld

02:00 Uhr – DJ Bobo: EVOLUT30N – Live in Berlin

03:45 Uhr – Purple Disco Machine

05:20 Uhr – Sam Smith: Live at the Royal Albert Hall

Zu sehen sind die Konzerte auch vorab schon in der 3sat – Mediathek: https://www.3sat.de/kultur/pop-around-the-clock

Foto: 3Sat