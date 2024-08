New Music: LAKESTAFF “Sunday Morning”

LAKESTAFF “Sunday Morning” (Single Release 28.07.2024)

Mit „Sunday Morning“ liefert die süddeutsche Country-Band LAKESTAFF den perfekten Sound für einen gemütlichen Start in den Sonntag. „So ist der song übrigens auch entstanden – im Anschluss an ein Sonntagsfrühstück mit der Familie,“ erklärt Gitarrist und Songwriter Klaus Winter. Die warme, perlende akustische Gitarre wird von einer gefühlvollen Pedal Steel Gitarre umspielt und unterstreicht den chilligen vibe des gesamten Songs – und macht „Sunday Morning“ zu einer echten Country-Ballade. Die prägnante Stimme von Leadsänger und Songwriter Alexander Waldorf beweist ein weiteres mal ihre große Wandlungsfähigkeit, da sie sowohl rockige Uptempo-Nummern als auch gefühlvolle Balladen beherrscht.

Was man auch der neusten single sofort anhört ist die Tatsache, dass LAKESTAFF auch im Studio ausschließlich auf handgespielte Instrumente setzt. Also keine Drumcomputer, keine Bass-Sequenzer sondern echtes „Musikhandwerk“. Wie schon die anderen inzwischen erschienen Titel überzeugt auch „Sunday Morning“ mit tollem Arrangment, das eine hohe Klangdichte erzeugt ohne jemals zu verwaschen. Mit „Sunday Morning“ beweisen Alexander Waldorf und Klaus Winter nach Songs wie „Valentine“, „Song For You“ und „Let’s get lost“ ein weiteres mal, dass sie mit LAKESTAFF sowohl kraftvollen Country-Rock als auch gefühlvolle Balladen können. Unbedingt reinhören



Sunday Morning erscheint am Sonntag, den 28. Juli auf allen streaming-Plattformen und ist zudem auch auf der neuen Longplayer CD direkt bei LAKESTAFF erhältlich.

Weitere Informationen unter www.lakestaff.com

Coverfoto & Presseinfo: LAKESTAFF