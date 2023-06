Iowa & Glenn Miller

Aufgewachsen in den 70ziger und 80ziger, hab ich trotzdem gerne alte Hollywood Schinken aus den 40igern angesehen. Tue es auch heute noch gerne.

Darunter war unter anderem auch die Glenn Miller Story mit James Stewart. Dabei habe ich mich auch in Big Band Musik verliebt.

Als ich durch Zufall herausgefunden habe, das Glenn Miller 1904 als Alton Glenn Miller, in der kleinen Stadt Clarinda, Iowa geboren wurde und dort jährlich ein Glenn Miller Festival statt findet, war klar, da möchte ich hin.

Sollte sich jemand im Juni nach Iowa verirren, wäre das vielleicht von Interesse 😉

Das Festival findet immer um das 2te Juni Wochenende herum statt und bis dato waren wir entweder mit den Nationalen Trampolin Wettkampf unsere jüngsten Tochter unterwegs (dieses Jahr erst ab nächster Woche) oder es war irgendeine Pferdeshow zu reiten.

Dieses Jahr hat es endlich geklappt und wir sind nach Clarinda gefahren. Clarinda liegt etwa 2h südwestlich von Des Moines.

Das Festival fand heuer zum 46ten mal statt.

Von Donnerstag bis Sonntag trifft sich dort eine illustre Mischung. Viele, viele Musiker, meist Band aus der ganzen Welt, sowie ein buntgemustertes Publikum.

Alle Veranstaltungen, sei es Konzerte oder auch informative Vorträge finden jetzt in der dortigen High School statt.

Das Highlight für mich war am Freitag Abend das The World famous Glenn Miller Orchestra zu hören. Dieses Orchester ist das einzige von der Familie genehmigte, das den Namen tragen darf.

Erik Stabnau ein sehr junger äußerst begabter Saxophon und Klarinettenspieler aus NY. Er ist seit 2017 des Orchesters und seit 2021 musikalischer Direktor.

Während des Konzertes, diese musikalischen Reise in die end 30iger Anfang 40iger Jahre, erzählte er sehr informativ die Geschichte des Orchester und der dargebrachten Musikstücke.

Wenn man die Augen schloss, konnte man sich wirklich auf einer Zeitreise in diese begeben. Der Sound dieser großartigen Big Band und deren Musikern.

Reines künstlerisches Können, keine Elektronik, kein Verstärker, nur Musik vom Feinsten.

Am 1 März 1989, es wäre Glenn Millers 85 Geburtstag gewesen, hat Glenn Miller’s daughter, Jonnie Dee Miller, das Haus in dem ihr Vater geboren wurde zurückgekauft und auf den original Zustand von 2904 zurücksetzen lassen

Jonnie wurde wie auch ihr Bruder Steve von den Millers adoptiert. Ihr Vater gab ihr den Namen, hat sie aber nie gesehen, da er 1944, als Jonnie geboren wurde bereits in mit der Air Force in Europa war. Am 15.12.1944 verschwand das Flugzeug von England nach Paris mit Glenn Miller an Board.