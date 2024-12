Gewinner der 58. CMA – Awards

Es war wieder soweit – die Nacht der Nächte der Country Music. Am 20. November 2024 wurden in Nashville´s Bridgestone Arena die 58. CMA – Awards verliehen.

Luke Bryan und der ehemalige NFL- Star Peyton Manning moderierten die Show erneut, während Lainey Wilson, als Co-Moderatorin mitwirkte.

Eine Zusammenfassung der diesjährigen CMA – Awards gibt es am 20.12.2024 im deutschen FreeTV auf RTL Up.

Morgan Wallen führte die Liste der Nominierungen mit sieben an, durfte sich am Ende jedoch “nur” über einen Award freuen – den des “Entertainer of the Year”. Chris Stapleton gewann den Award für den “Sänger des Jahres” und freute sich zudem noch über zwei weitere Trophäen. Lainey Wilson durfte sich u.a. über den Award der “Sängerin des Jahres” freuen.

Alle weiteren Nominierungen und Gewinner seht Ihr hier:

ENTERTAINER OF THE YEAR

• Luke Combs

• Jelly Roll

• Chris Stapleton

• Morgan Wallen *WINNER

• Lainey Wilson

SINGLE OF THE YEAR

• “A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

• “Dirt Cheap” – Cody Johnson

• “I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

• “Watermelon Moonshine” – Lainey Wilson

• “White Horse” – Chris Stapleton *WINNER

ALBUM OF THE YEAR

• “Deeper Well” – Kacey Musgraves

• “Fathers & Sons” – Luke Combs

• “Higher” – Chris Stapleton

• “Leather” – Cody Johnson *WINNER

• “Whitsitt Chapel” – Jelly Roll

SONG OF THE YEAR

• “Burn It Down” – Hillary Lindsey, Parker McCollum, Lori McKenna, Liz Rose

• “Dirt Cheap” – Josh Phillips

• “I Had Some Help” – Louis Bell, Ashley Gorley, Charlie Handsome, Hoskins, Austin Post, Ernest Keith Smith, Morgan Wallen, Chandler Paul Walters

• “The Painter” – Benjy Davis, Kat Higgins, Ryan Larkins

• “White Horse” – Chris Stapleton, Dan Wilson *WINNER

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

• Kelsea Ballerini

• Ashley McBryde

• Megan Moroney

• Kacey Musgraves

• Lainey Wilson *WINNER

MALE VOCALIST OF THE YEAR

• Luke Combs

• Jelly Roll

• Cody Johnson

• Chris Stapleton *WINNER

• Morgan Wallen

VOCAL GROUP OF THE YEAR

• Lady A

• Little Big Town

• Old Dominion *WINNER

• The Red Clay Strays

• Zac Brown Band

VOCAL DUO OF THE YEAR

• Brooks & Dunn *WINNER

• Brothers Osborne

• Dan + Shay

• Maddie & Tae

• The War And Treaty

MUSICAL EVENT OF THE YEAR

• “Cowboys Cry Too” – Kelsea Ballerini (Feat. Noah Kahan)

• “I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

• “I Remember Everything” – Zach Bryan (Feat. Kacey Musgraves)

• “Man Made A Bar” – Morgan Wallen (Feat. Eric Church)

• “You look like you love me” – Ella Langley (Feat. Riley Green) *WINNER

MUSICIAN OF THE YEAR

• Tom Bukovac – Guitar

• Jenee Fleenor – Fiddle

• Paul Franklin – Steel Guitar

• Rob McNelley – Guitar

• Charlie Worsham – Guitar *WINNER

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

• “Dirt Cheap” – Cody Johnson

• “I Had Some Help” – Post Malone (Feat. Morgan Wallen)

• “I’m Not Pretty” – Megan Moroney

• “The Painter” – Cody Johnson

• “Wildflowers and Wild Horses” – Lainey Wilson *WINNER

NEW ARTIST OF THE YEAR

• Megan Moroney *WINNER

• Shaboozey

• Nate Smith

• Mitchell Tenpenny

• Zach Top

• Bailey Zimmerman

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle Gewinner*innen! 🏆

Foto: CMA