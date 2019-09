Begonnen hat alles mit einer Idee, zu der die Leser des CountryHome uns inspiriert hatten. “Gibt es das CountryHome” auch als Zeitschrift?” …warum eigentlich nicht! Hierzu bedarf es jedoch eines Teams, was sowohl über Hintergrundwissen aus der Country & Western Szene, als auch über die nötigen Kontakte und natürlich über innovative grafische Ideen sowie Kenntnisse im Medien-Druck verfügt. Aus zunächst zwei Köpfen mit vielen Ideen wurden nach einem ersten Austausch dieser noch ungeordneten Pläne schnell drei, die dann aber in verhältnismässig kurzer Zeit ein Konzept aufstellten und es nun die erste Ausgabe des “SALOON – das Magazin des CountryHome” gibt.

Das Team aus den Mitarbeitern vom CountryHome und des Verlagsbüros Marktimpuls aus Mönchengladbach mit Marc Thiele als Herausgeber und Gestalter des Magazins und Marion Freier als Anzeigenleitung und Vertriebskoordinatorin hat in der letzten Zeit fast rund um die Uhr daran gearbeitet, um ein sowohl inhaltlich als auch grafisch interessantes Magazin zu erstellen, Kunden aus den Bereichen Musik, Events, Gastronomie, Reisen und Shopping hierfür zu interessieren und den Vertrieb dieser für den Leser kostenfreien Zeitschrift aufzubauen. Wo das gedruckte Magazin bis jetzt überall erhältlich ist, findet Ihr hier in der Liste unserer sog. Verteilstellen.

Ihr wollt den “SALOON” direkt nach Hause in den Briefkasten? Kein Problem, einfach das Bestellformular ausfüllen, Rechnung bezahlen und das Magazin kommt bequem nach Hause.

Für alle Papierlosen Leser gibt es den “SALOON” als PDF zum lesen. Hierzu einfach nach unten scrollen und das Titelbild der Ausgabe anklicken.

Was finden Ihr alles im SALOON?

Die Rubrik “Events & Bands” soll zum Besuch verschiedener in den nächsten Wochen und Monaten stattfindenden Veranstaltungen anregen und dazu beitragen, einige Country-Bands aus Deutschland ein wenig näher kennenzulernen. Unter “Diners & Bars” werden verschiedene Country-Clubs mit amerikanischer Speisekarte und teilweise auch Live Music vorgestellt und in der Rubrik “Shopping” findet man Vorschläge, wo die nächsten Cowboy Boots, Stetson Hats oder Western-Hemden bezogen werden können. Im “Traveller” erhalten Sie Ausflugs- und Reisetipps für den nächsten Urlaub oder ein langes Wochenende, wir stellen in der Rubrik “New Music” die CD-Neuerscheinungen der nächsten Wochen vor, führen in jeder Ausgabe mindestens ein “Interview”, gehen auf den Seiten “History” näher auf Reenactment-, Indianer- und Trapper-Events ein und blicken im “Rearview Mirror” zurück auf interessante Veranstaltungen der letzten 2 Monate. Ganz besonders freuen wir uns, auch verschiedene Gewinnspiele im SALOON bieten zu können. Abgerundet wird das Magazin SALOON durch den umfangreichen Veranstaltungskalender “What – Where – When” und das “SALOON’s Choice Step Sheet”, welches immer mit Bezug zu einem aktuellen Magazin-Inhalt ausgewählt wird.

Für Reaktionen und Anregungen sind wir jederzeit offen, kontaktiert uns hierzu gern per eMail an media@saloon-magazin.de.

Viel Spaß beim durchstöbern der ersten Ausgabe (zum lesen KICK aufs Bild):