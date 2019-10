Fabian Harloff veröffentlicht “Zeit der Zeichen”

Nach über 20 Jahren Großstadtleben zog Fabian Harloff 2016 mit Ehefrau und Haustieren aufs Land. Als Hobbylandwirt spürte der Sänger und Schauspieler die Dürreperiode in Schleswig-Holstein im Sommer 2018 am eigenen Leib, was ihn dazu veranlasste den Song “Zeit der Zeichen” zu schreiben.