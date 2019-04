Earl Thomas Conley ist verstorben

Earl Thomas Conley, Songwriter & Countrysänger starb heute am 10.April 2019 im Alter von 77 Jahren.

Er wurde am 17. Oktober 1941 geboren und hatte in den 80er – und 90er Jahren mehr als 30 Singles in den Billboard Hot Country Charts.

Earl Thomas Conley war mehrfach gut den Grammy nominiert und hatte 18 Nummer 1 – Hits.

In den 2000ern arbeitete er u.a. mit Superstar Blake Shelton zusammen. Dieser kam mit „All Over Me“, an der Conley mitwirkte, in die Top 20 Charts.

Wir wünschen den Angehörigen alles Gute für die kommende Zeit! 🙏🏼🕯️😪

Foto: Wikipedia