Bandportrait: NEXT EXIT NASHVILLE

NEXT EXIT NASHVILLE – eine Band aus dem südlichen Chiemgau (Bayern), die uns zum ersten Mal in der Westernstadt Pullman City ins Gehör kam.

Gegründet wurde die Band erst vor zwei Jahren, doch kennen tun sich die meisten Bandmitglieder schon zwei Jahrzehnte. Trotz, dass es die Band noch nicht lang gibt, können sie schon erste Erfolge verbuchen, wie den 3. Platz beim “Pullman City Country Music Award 2019” in der Kategorie “New Country”.

NEXT EXIT NASHVILLE sind:

Sandie Blair – Fiddle, Vocals

Martin Helmberger – Vocals

Martin Kapferer – Keys, Guitar

Alexander Eisenberger – Guitar

Bernhard Neuhauser – Drums, Vocals

Thomas Schmid – Bass, Vocals

Die Band unterhält die Fans mit Coversongs mit New Country-, Americana-, Countryrock- und Countrysoul- Songs, u.a. von Blackberry Smoke, Josh Turner, Zac Brown Band, Bruce Springsteen, Brooks & Dunn, Keith Urban, Craig Morgan, Luke Combs, Tobi Keit oder auch Blackberry Smoke:

Das Video macht Lust auf mehr? Dann schnell zu einem der Konzerte von NEXT EXIT NASHVILLE, zum Beispiel am Samstag, den 29. Februar 2020 in Bad Reichenhall:

Weitere Informationen zu NEXT EXIT NASHVILLE, den Tourdaten und vielem mehr gibt es auf der Website– sowie der Facebook- Seite der Band.

Fotos: NEXT EXIT NASHVILLE