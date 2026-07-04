Trauer um Walter Fuchs (†)

Die Szene trauert um Walter Fuchs. Der langjährige Radiomoderator, Autor und einer der bedeutendsten Förderer der Country-Musik im deutschsprachigen Raum ist am 30. Juni 2026 im Alter von 90 Jahren verstorben. 😢

Geboren am 30. Dezember 1935 in Offenburg, widmete Walter Fuchs sein Leben mit großer Leidenschaft der Country-Musik. Bereits in den 1960er-Jahren begann er, über diese Musikrichtung zu schreiben, bevor er in den 1970er-Jahren als Moderator beim Südwestfunk seine einzigartige Radiokarriere startete. Über viele Jahrzehnte prägte er mit seinem umfangreichen Wissen und seiner unverwechselbaren Stimme die Country-Musik im deutschsprachigen Raum.

Neben seinen Radiosendungen war Walter Fuchs erfolgreicher Buchautor, Moderator zahlreicher Veranstaltungen und ein geschätzter Botschafter der Country-Musik. Sein Engagement führte ihn zu Rundfunkanstalten im ganzen Land und machte ihn zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten dieses Musikgenres. Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde er unter anderem bereits 1974 zum Ehrenbürger des US-Bundesstaates Tennessee ernannt und erhielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen.

Walter Fuchs verstand es wie kaum ein anderer, Menschen für die Country-Musik zu begeistern und Generationen von Hörerinnen und Hörern die Vielfalt dieser Musik näherzubringen. Sein Wissen, seine Leidenschaft und seine herzliche Art werden unvergessen bleiben.

Mit Walter Fuchs verliert die Musikwelt einen außergewöhnlichen Kenner, Vermittler und Freund der Country-Musik. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet haben.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. 🕯️💔🙏🏽

Ruhe in Frieden 🕊️

Original-Foto: Patrick Fuchs