Album Review: Nik Wallner “Landkarte”

Tracklist “Landkarte” (VÖ 28.04.2023)

01. Hell Yeah!

02. Landweilig

03. Dein Zuhaus

04. Nashville, Tegernsee

05. Ich wär’ dabei

06. Steht mein Name drauf

07. Papa

08. Zeit zurückdreh’n

09. Ich glaub’ ich bin Country

10. Du musst geh’n

11. Nur mit Dir

12. So lässt es sich leben

13. Sommerliebe

ENDLICH! Lange hat das Debüt- Album des Songwriters Nik Wallner warten müssen um das Licht der Welt zu erblicken. Doch nun erscheint das 13- Track- starke deutschsprachige Album mit Songs die teils ins Herz gehen, teils Lust auf Party und laue Sommernächte machen.

Sechs der 13 Songs erschienen schon vorab und machten Laune auf mehr… das Mehr gibt es nun. Sieben weitere bisher unveröffentlichte Balladen und Up- Tempo- Songs.

Mit “Ich glaub’ ich bin Country” spricht der sympathische Songwriter vom Tegernsee wohl so manchen Countrymusic- Liebhaber aus der Seele, an den Papa richtet er die gleichnamige Hommage und bei “Steht mein Name drauf” wird´s dann wie bei “Hell Yeah!” etwas rockiger.

Mit den Songs seines Debüt- Albums, die allesamt selbstgeschrieben sind, bringt Nik Wallner eine musikalische Bandbreite zusammen – hier ist für jeden etwas dabei. Ehrliche, authentische Songs in deutscher Sprache.

“Landkarte”, ein absolutes Highlight, welches aktuell über die gängigen Streamingdienste erhältlich ist und hoffentlich auch noch den Weg ins Plattenregal findet.