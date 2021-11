Fields of Dreams – Für Foto- und Baseball Freunde ein kleines Leckerchen…..

In Iowa wurden etliche Kinofime gedreht, unter anderem “Die Brücken am Fluss”, “Children of the Corn”, “Gilbert Grape” und “Fields of Dreams” – um nur einige zu nennen.

Die Filmkulisse zu dem 1989 gedrehten Film “Fields of Dreams” ist in Dyersville im Osten Iowa ca. 30 Meilen von Dubuque am Mississippi River, der Grenze nach Illinois und Wisconsin. Der Spielfilm wurde über einem Zeitraum von 20 Wochen in Iowa gedreht.

Da die Dreh ausgerechnet im Jahr einer sehr großen Dürre stattfand, musste getrickst werden, damit der sonst immer wachsende Mais wuchs.

Die umliegenden Farmer mussten wegen der Dürre ihre Saat unterarbeiten, was man auch tatsächlich im Spielfilm sieht.

Um aber die Illusion zu erhalten, wurde erst der nahegelegene Bach, mit Genehmigung der DNR gestaut. Als dieses nicht genug an Bewässerung war, wurde ein weiterer Plan ins Leben gerufen. Täglich wurde ein Tanklaster nach Dubuque an den Mississippi River geschickt und mit dem Flusswasser wurde der Mais bewässert.

Als Alternative standen noch über 10000 künstliche Maispflanzen in Korea bereit. Zum Glück kamen diese nicht zum Einsatz und der Mais wuchs mit Hilfe des Mississippi’s.

Somit konnten die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen werden.

Das Farmhaus und Anwesen war bis 2010 in der privaten Hand von Don und Becky Lansing. Da diese keine Kinder haben wurde die Farm verkauft und gehört mittlerweile einer Sponsorengemeinschaft.

Die neu renovierte obere Etage des Farmhauses kann man ab $500 pro Nacht mieten und bietet mit 3 Schlafzimmern und einem Bad 7 Person Platz.

Auch das Field kann für private Zwecke gemietet werden.

Gleich neben der Filmkulisse ist das neu erstanden MLB Field in dem seit diesem Jahr White Sox vs. Yankees, hoffentlich jährlich ein MLB Spiel ausgetragen wird. 2022 sind es die Reds vs Cubs. Da es kein richtiges Stadion ist, sieht man nur die Lichtanlage und das Feld….alles andere wie Bleacher ect. ist in einem MLB Lager verstaut.