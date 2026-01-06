CountryHome – Amanda Nolte

Name:

Amanda Nolte

Baujahr:

1987

(Country)- Music- Liebhaberin seit:

’87

Das mag ich besonders:

Singen,Tanzen und Kreativ sein

Das mag ich gar nicht:

falsche, unfaire Menschen

Favourite- Sänger:

Garth Brooks

Favourite- Sängerin:

Terri Clark

Favourite- Band/ Duo:

Lonestar

Das Beste Konzert war für mich bisher:

Drake Milligan

Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

CD oder Fan Shirt

Story about me:

Ich bin von Klein an mit Musik aufgewachsen, vorwiegend Country und Rock.

Damit kam auch meine Liebe zum Singen,Schreiben und Tanzen. Ansonsten findet man mich, viel in der meiner Arbeit als Pflegerin – meine Berufung, die ich seit vielen Jahren ausübe. Ich habe auch ein Herz für Veteranen und Soldaten und unterstütze diese tatkräftig bei ihren Benefiz-Konzerten.