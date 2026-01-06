CountryHome – Amanda Nolte

Name:
Amanda Nolte
Baujahr:
1987
(Country)- Music- Liebhaberin seit:
’87
Das mag ich besonders:
Singen,Tanzen und Kreativ sein
Das mag ich gar nicht:
falsche, unfaire Menschen
Favourite- Sänger:
Garth Brooks
Favourite- Sängerin:
Terri Clark
Favourite- Band/ Duo:
Lonestar
Das Beste Konzert war für mich bisher:
Drake Milligan
Must have wenn ich zu Konzerten gehe:
CD oder Fan Shirt
Story about me:
Ich bin von Klein an mit Musik aufgewachsen, vorwiegend Country und Rock.
Damit kam auch meine Liebe zum Singen,Schreiben und Tanzen. Ansonsten findet man mich, viel in der meiner Arbeit als Pflegerin – meine Berufung, die ich seit vielen Jahren ausübe. Ich habe auch ein Herz für Veteranen und Soldaten und unterstütze diese tatkräftig bei ihren Benefiz-Konzerten.