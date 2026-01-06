30 Jahre CountryHome

3️⃣0️⃣ Jahre CountryHome – Wow… wo ist die Zeit nur geblieben?!

Vor 30 Jahren, im Januar 1996 wurde das CountryHome von Ralf Eyertt gegründet.

Am 6. Januar 2018 hat es Susann Krix dann übernommen und führt es liebevoll mit ihrem Team weiter.

Das CountryHome war 1996 das erste Country Music Online Magazin in Deutschland – 30 Jahre sind nun vergangen und das Internet ist heutzutage gar nicht mehr aus den Köpfen wegzudenken. 🤠🎶

Wir sind klein und überschaubar, aber jeder im Team ist mit Herz dabei und unterstützt das Magazin in der Freizeit – neben dem Alltäglichen Wahnsinn. 😉

Wir haben einiges versucht, um für unsere Leser noch attraktiver zu werden – angefangen bei Übersichten über LineDance-Vereine, das Printmagazin SALOON oder auch der Eventkalender … diverse Gründe, angefangen bei der Corona-Pandemie über das schwindende Interesse seitens der Musiker/Bands, haben dazu geführt, dass es all dies nicht mehr gibt…

ABER: Das CountryHome wird es weiterhin geben – mit den uns vorhandenen Möglichkeiten und viel Liebe zur Musik!

Und nun ist es Zeit, DANKE zu sagen, DANKE an alle treuen Leser & Freunde, Partner, Veranstalter, Musiker/Bands und alle, die uns auf unserem Weg in den letzten 30 Jahren unterstützt haben! ❤️🫶

Keep it Country,