Xavier Darcy tritt bei „Unser Lied für Lissabon“ an

Dass der englisch-französische Singer-Songwriter Xavier Darcy mit seinem Bart und langen Haaren erst 23 Jahre alt ist, hatte man bei seinen melancholisch-existenziellen Songs, die er schreibt, nie gedacht. Er ist nur ein Typ mit einer Gitarre aber seine Songs sind soviel größer, wie er bereits auf

seiner Debüt-EP „Extended Play“ und dem im Jahr 2017 erschienenen Debüt Album „Darcy“ bestätigt hat.

Energiegeladener Folk der sich irgendwo zwischen Mumford and Sons, Frank Turner und Arcade Fire befindet: mit seinem Debüt-Album wächst der Singer- Songwriter Xavier Darcy über sich selbst hinaus.

Ähnlich wie seine Musik bewegt sich Xavier Darcy zwischen den Kulturen. Kanada, Schottland oder auch Frankreich – Der englisch-französische Singer Songwriter zog in seiner Kindheit oft um. Mittlerweile ist München die Wahlheimat des 20-Jährigen. Doch seit der VÖ seines erfolgreichen Debüts „Extended Play“ im Februar 2015 lebt er wieder aus dem Koffer: Er war als Support-Act für Ryan Sheridan & Ronan Nolan und für Hudson Taylor unterwegs und spielte viele Gigs auf Festivals.

Im letzten Jahr hat Xavier Darcy sein Debüt-Album „Darcy“ veröffentlicht, dass in die Top 50 der iTunes-Charts kam. Xavier Darcy steht noch am Anfang seiner Karriere und trat doch schon im Fernsehen auf, so war er u.a. bei „Inas Nacht“ im Ersten zu Gast. Der besagte TV-Auftritt bei „Inas Nacht“ hatte im Weiteren für Xavier noch weitere positive Auswirkungen. Ein Redakteur von „Inas Nacht“ empfahl Xavier dem NDR und damit der ESC-Jury, weil der ganzen Redaktion der Auftritt in der Show so großartig gefallen hatte und damit auch die außergewöhnliche Stimme und Personality des Künstlers. Die Experten der Jury waren dann auch von dem gerade neu geschriebenen Song „Jonah“ so begeistert, dass Xavier nun die Chance bekommt, zu den Künstlern zu gehören, die Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon vertreten könnten.

Der Song „Jonah“ verbindet energiegeladenen folk-rockigen Singer-Songwriter Sound mit hymnischem Stadionrock. Der Refrain überzeugt mit Hitqualitäten, geht ins Ohr und kann sofort mitgesungen werden. Inhaltlich hat der Song einen biblisch-mythischen Hintergrund. Es geht um die Geschichte von Jonah, der von einem Walfisch verschluckt wurde. Bei den englischen Seeleuten steht der Name Jonah für einen üblen Vorboten oder schlechtes Karma. Kein Wunder also, dass man Jonah lieber vor die Tür setzen möchte, um das eigene Leben vom miesen Karma zu befreien. Diese Legende verbindet Xavier mit einer düsteren Liebesgeschichte, die natürlich mit dem Abschied von „Jonah“ endet.

„Jonah“ bringt alles mit, was einen guten ESC-Song ausmacht: Dazu trägt Xavier Darcy quasi schon über seinen Lebenslauf die Europäische Fahne nach Lissabon.

Das Erste zeigt die Entscheidungs-Show „Unser Lied für Lissabon“ am Donnerstag, 22. Februar, um 20.15 Uhr live aus Berlin.