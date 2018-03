Women in early Country-Music

LINDA PARKER

geb. 18. Jan. 1912 – gest. 03.Aug. 1935

Eine der ganz frühen Countrysängerinnen war

Linda Parker , die als „the little sunbonnet girl“

bekannt wurde.

Sie begann frühzeitig zu singen, war aber eigentlich

keine ‚Countrysängerin‘, sondern wurde von ihrem

Manager dazu gemacht.

Bereits mit 20 Jahren sang Linda, die als

Genevieve Elizabeth Meunich in Covington, KY

(am Ohio), genau gegenüber von Cincinnati,

geboren wurde, im Radio.

Noch als Kind zogen ihre Eltern mit ihr nach

Hammond, IN , wo sie aufwuchs.

Schon als Teenager begann sie bei dem

Neuen Medium RADIO als Sängerin und als sie

20 war, hatte sie sich einen Namen in der örtlichen

Nightclub Szenerie und darüber hinaus, gemacht.

In den frühen 30iger Jahren wurde sie von

John Lair , damals Programdirektor beim größten

Sender im Norden der USA, WLS

(„world´s largest store“), genannt nach dem Gebäude

aus dem gesendet wurde, dem „Chicago´s Sears Tower“.

WLS sendete die beliebte „National Barn Dance“

Show und ab 1932 wurde Linda Mitglied der Show,

aber um dort ‚`reinzupassen‘ mußte sie sich ganz neu

selbst erfinden, es heißt, da sie der damals sehr

beliebten Filmschauspielerin Mary Pickford

– in einer ihrer Film-Rollen – ähnlich sah, verpasste

Lair ihr ein neues Outfit.

Er kleidete sie in ländliche Kleider aus kariertem

Baumwollstoff und verpasste ihr eine (Sonnen)

Haube mit herabbaumelnden Bändern,

änderte ihren Namen und gab ihr dazu noch den

‚Spitznamen‘ „the little sunbonnet girl“.

Auch ihr Repertoire wurde ihrer neuen Rolle gemäß

als Country-Sängerin in der Barn Dance Show

vollkommen neu einstudiert.

Als ‚Country Music Sweetheart‘ sang sie jetzt

bekannte Songs der Zeit, wie

„Single Girl“ oder „I´ll Be All Smiles Tonight“.

Großes Lob bekam sie (nach ihrem Tod) von einer anderen

ganz bekannten Countrysängerin dieser Zeit, von

Lulu Belle Wiseman, die einmal sagte:

„I would like to have sung like Linda Parker but

I couldn´t sing like her“ („Ich wollte, ich hätte

so singen können wie Linda,

aber das gelang mir nicht“.)

Die Macher des Senders WLS taten Alles um

Linda´s Image als ‚virginal Sweetheart‘ zu wahren.

So versuchte man auch ihre Hochzeit mit dem

Sänger Arthur Janes im Jahr 1932 geheim zu halten.

In den Mitdreißiger Jahren war es durchaus üblich,

das die Frauen ihren Mädchennamen auch nach

der Hochzeit (vor Allem bei in der Öffentlichkeit

stehenden Prominenten, wie Filmschauspielerinnen,

Musikerinnen usw.) beibehielten.

Mit Songs, wie

„Take Me Back To Renfro Valley“,

„Wait fort the Wagon“,

„Who´s Gonna Shoe Your Pretty Little Foot“,

„Gonna Rais a Ruckus“,

den bereits oben benannten Songs

und ihren letzten Song „Bury Me Beneath the Willow“

eroberte sie die Herzen des Publikums.

Besonders nach ihrem frühen, tragischen Tod

wurde dieser Song der meistgefragte „Wunsch-Titel“

beim Sender für lange Zeit.

Lediglich drei Jahre nach ihrer Entdeckung durch

Lair starb Linda mit 23 Jahren!

Linda, die ja auch mit der „National Barn Dance Show“

auf Tournee ging, hatte einen Auftritt in Elkhart, IN

– ob sie die Tage vorher nichts gemerkt hatte,

oder ob sie es verdrängt hat, wurde nicht mehr

bekannt.

Sie klagte zwar über ‚Bauchschmerzen‘ an dem

Abend, aber sie trat trotzdem auf und auch,

als die Schmerzen stärker, ja fast unerträglich

wurden, stand sie ihren Auftritt durch und

beendete die Show.

Danach brach sie hinter der Bühne zusammen und

wurde von den entsetzten Kollegen und Kolleginnen

in ein Krankenhaus verbracht.

Aber es war zu spät – Linda hatte einen

Blinddarm-Durchbruch!

Zwar versuchten die Ärzte Alles, was in ihrer Macht

stand, doch Linda war viel zu spät in ärztliche

Obhut gekommen, sie starb am 03. August 1935 ,

neun Tage nach der Show,

in einem Krankenhaus in Mishawaka, IN.