Women in early Country Music – Die Carter Familie

Women in early Country Music

The Carter Family

A.P. Carter 1927 – 1944 – Gitarre, Gesang

Sara Carter 1927 – 1987 – Autoharp, Gesang, Gitarre (Ehefrau)

Maybelle Carter 1927 – 1943 – Gesang, Gitarre (Schwägerin)

Die Carter Family war eine der ersten Gruppen in der Geschichte der

Country-Music.

Sie waren im Jahr 1927, dem Jahr indem auch Jimmie Rodgers seine ersten Platten-Aufnahmen für Victor Recordings durch Ralf Peer (Toningeneur) machte, die erste Gruppe,

die auf Schallplatten veröffentlicht wurden.

Es waren hauptsächlich alte irische und englische Balladen, teils uralt,

die A.P. in´s neue Gewand kleidete.

A.P. hatte ein Gespür das traditionelle Liedgut der Bevölkerung im Gebiet der Appalachen aufzuspüren. Teils schrieb er neuen Text dazu,

teilweise veränderte er die Melodien etwas und gab sie später als eigene Songs aus, da sie in Amerika ja nicht Urheberlrechtich geschützt waren.

So hat er im Laufe der Jahre ca. 300 Songs zusammengetragen,

die er dann unter seinem Songwriter-Namen auf Tonträgern mit

dem Namen ‚Original Carter Family‘ aufnahm.

Das bekannteste Lied ist vermutlich ‚Wildwood Flower‘.

Auch, wenn die Zeit ab 1929 (die Weltwirtschatfskrise) recht schwer war,

veröffentlichte die Carter Family, zu der ab Mitte der 30iger auch die Töchter gehörten, bis 1939, als sich Sara von A.P. trennte.

Allerdings nahmen sie noch bis 1943 und ab 1952 als sich A.P., Sara und Tochter Janette unter dem Name Carter Family wieder vereinigten, auf.

1956 löste sich die Gruppe dann entgültig auf.

A.P. Carter starb bereits vier Jahre später.

In der Zwischenzeit hatte Mother Maybelle zusammen mit ihren

Töchtern, June und Anita eine eigene Gruppe gegründet,

‚Mother Maybelle & The Carter Sisters‘, bzw. nur als ‚Carter Sisters‘

und nach dem Tod von A.P. wieder unter dem Namen ‚The Carter Family‘.

Man muß hier also genau auf die Jahresangaben der Aufnahmen achten, um die Songs zuordnen zu können.

Im Jahr 1978 starb dann Mother Maybelle aber die Töchter machten weiter.

Schon vor der Hochzeit mit June Carter im Jahr 1968, war Johnny Cash mit von der Partie, zeitweilig war dann in späteren Jahren auch June´s Tochter Carlene Carter mit dabei.

Im Jahr 1970 wurde die Carter Family in die Country Music Hall of Fame aufgenommen.

Einen Höhepunkt in der Geschichte der Carter Family ist das 1972 aufgenommene Album ‚Will The Circle Be Unbroken‘ mit der

Nitty Gritty Dirt Band. Da vereinen sich die alten etablierten Country Musiker mit einer neuen Generation, der aus der Hippie-Kultur hervorgegangenen neuen Countryband.

Viele Jahre später wurde die Gruppe 2001 in die

‚International Bluegrass Hall Music of Honor‘ aufgenommen.

Diese späte Ehrung haben die ursprünglichen Mitglieder der Gruppe

aber nicht mehr erlebt.

Eine kleine Auswahl an Tonträgern:

Anchored in Love – Their Complete Victor Recordings 1927

My Clinch Mountain Home – Their Complete Victor Recordings 1928–1929

Sunshine in the Shadow – Their Complete Victor Recordings 1931–1932

Darüber hinaus gibt es auch noch eine Sammlung unter dem Namen:

Their Complete Recordings Vol. 1 bis Vol. 6

und natürlich noch viele Einzelplatten bzw. CD´s, auch von den einzelnen

Mitgliedern der Carter Family.

Dieter Mühlena