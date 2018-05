Women in early Country Music CD-Sammlung

Passend zu meiner Artikel Serie

habe mir selber gerade zugelegt:

„Country & Western Ladies – 10 CD Box“ € 14.36

erhältlich bei Amazon (Music-Shop Online GmbH)

Auf 10 CD´s mit jeweils 20 Songs sind viele Songs, zwar nicht der ganz frühen Countrysängerinnen, aber doch von der ‚2. Generation‘, also aus den 40er bis 60er Jahren enthalten.

Darunter die ganz frühen Dolly Parton – Aufnahmen, Wanda Jackson,

Loretta Lynn, Patsy Montana, Skeeter Davis, Jean Shepard, Kitty Wells,

Patsy Cline, Goldie Hill, The Dezurik Sisters, Wilma Lee & Stoney Cooper,

Maddox Brothers & Rose, Davis Sisters, The Girls of the Golden West,

Sara Carter & Carter Family, Lulu Bell & Scotty, Anita Carter & Hank Snow, Carolyn Bradshaw, Margie Bowes und einige mehr.

Eine sehr interessante Sammlung und abwechslungsreiche Zusammenstellung. Sehr empfehlenswert !

Und wer evtl. auch die späteren Sängerinnen haben möchte, da kann ich zwei weitere Sammlungen empfehlen, direkt bei Amazon:

Sounds like Nashville = 3 CD je 20 Songs, allerdings nicht nur Ladies

die Sammlung kostet € 7.99 und zum gleichen Preis, 3 CD´s á 18 Songs unter dem Titel: Modern Country Music, auch gemischte Aufnahmen.

Alle drei Sammlungen mit insgesamt 314 Songs kosten € 30.34, das entspricht knapp 10 Cent pro Titel und bringt Euch viele Stunden lang schöne Country Music aus 7 Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts.

Dieter Mühlena