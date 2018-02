Willie Nelson’s neues Album „Last Man Standing“ erscheint am 27. April!

In den vergangenen Wochen machten wir uns große Sorgen um Willie Nelson, der aufgrund einer schweren Grippe eine Tour Pause einlegen musste.

Bereits vor einigen Tagen postete Willie Nelson’s Sohn Lukas ein Foto, welches Nelson zeigt, als er gerade an einem Sandsack steht und Kickbox Übungen macht. Man kann also davon ausgehen dass es Willie Nelson nach seiner Erkrankung wieder besser geht und von einer „Auszeit“, keine Rede ist.

Am 27. April wird die Country Legende nun ein neues Album Namens: „Last Man Standing“, veröffentlichen.

Die Veröffentlichung eines neuen Albums zu seinem Geburtstag wird schon zu einer jährlichen Tradition für Willie Nelson, denn das Album wird nur wenige Tage bevor er 85 wird, erscheinen.

Nelsons Soloalbum „God’s Problem Child“ erschien am 28. April einen Tag vor seinem 84. Geburtstag und erreichte schnell die Billboard Country Album Charts.

„I don’t want to be the last man standing. Oh wait a minute, maybe I do.“

-Willie Nelson-

Nelson sinniert über Freunde, die er verloren hat und fragt sich, wer als nächstes gehen wird. Das Sepia-getönte Video zu „Last Man Standing“ zeigt ihn im Studio mit seinen Bandmitgliedern.

Das Album enthält 11 neue Songs aus der Feder von Nelson und dem langjährigen Mitarbeiter und Produzenten Buddy Cannon, wobei der Titeltrack auch die Lead-Single des Albums ist. Die beiden Freunde arbeiten seit 2008 zusammen, und Cannon hat mehr als ein Dutzend Alben von Nelson produziert. Während die beiden sieben der 13 Tracks von „God’s Problem Child“ zusammen geschrieben haben, teilen sie sich die Credits aller 11 Tracks für „Last Man Standing“.

Hier die vollständige Titelliste für Willie Nelson’s – „Last Man Standing“:

1.“Last Man Standing“

2. „Don’t Tell Noah“

3. „Bad Breath“

4. „Me and You“

5. „Something You Get Through“

6. „Ready to Roar“

7. „Heaven Is Closed“

8. „I Ain’t Got Nothin'“

9. „She Made My Day“

10. „I’ll Try to Do Better Next Time“

11. „Very Far To Crawl“

Quelle: Tase of Country, Rolling Stone Country

Video: WillieNelsonVevo

Foto: Courtesy Photo