„Wildflowers In The Graveyard“ – Neues Album der Songwriterin Amber Rubarth erscheint heute

Selten gab es einen Titel der treffender und bezeichnender war als, wilde Schönheit gepaart mit zeitloser Friedfertigkeit. Das neue Album der US Songwriterinerscheint heute, am, aufEs spiegelt inhaltlich den ewigen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt in der Natur oder in Beziehungen und ist musikalisch so intim und in sich geschlossen, dabei so fragil und gleichzeitig intensiv, dass der Titel zu 100 % suggeriert was man musikalisch genießen darf.