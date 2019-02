WE ARE THE CHAMPIONS! BOHEMIAN RHAPSODY BEGEISTERT ÜBER 3 MILLIONEN KINOBESUCHER

–Pressemitteilung-

Die Erfolgswelle von BOHEMIAN RHAPSODY, der die Herzen des Kinopublikums im Sturm erobert hat, reißt nicht ab: Nachdem der Film bereits mit zwei Golden Globes („Bester Film – Drama“ / „Bester Hauptdarsteller: Rami Malek“) und​ einem SAG-Award („Bester Hauptdarsteller: Rami Malek“) ausgezeichnet wurde, feiert er nun seinen nächsten großen Erfolg:

Die erste Goldene Leinwand des Jahres für über 3 Millionen Kinobesucher!

Damit ist der Kinofilm über die legendäre Rockband Queen und ihren charismatischen Leadsänger Freddie Mercury der dritterfolgreichste Film des Jahres 2018 und neben dem erfolgreichsten Non-Franchise-Filmstart des Jahres 2018 auch der erfolgreichste Film, der nicht in 3D gestartet wurde. In den 14 Wochen seit seinem Kinostart am 31. Oktober 2018 war BOHEMIAN RHAPSODY immer unter den Top 10-Filmen der Woche.

The Show must Go On!

Die Erfolgswelle rollt weiter: Als nächstes stehen am 10. Februar die BAFTA-Verleihung (7 Nominierungen) und am 24. Februar die Verleihung der Oscars® (5 Nominierungen) an.

Pressemitteilung & Foto: 20th Century Fox