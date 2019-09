“Vets of Valor” im Gespräch mit CountryHome über ein besonderes Anliegen…

Am Samstag, den 14. September 2019 sollte eigentlich beim Cowboyclub Regensburg ein öffentliches Benefiz für Bundeswehrkinder in Not stattfinden.

Trotz frühzeitiger Beantragung war die Stadt Regensburg nicht in der Lage eine Genehmigung zu erteilen, und so entschlossen sich die Verantwortlichen, Jesse Cole & Nick Nolte alias “Vets of Valor“, eine geschlossene Veranstaltung zu Gunsten o.g. Stiftung durchzuführen, die der Grundstein für weitere sein soll…

Jesse Cole & Nick Nolte möchten sich, gemeinsam mit anderen Musikern und Unterstützern, für Bundeswehrsoldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder anderen Erkrankungen einsetzen und diese Thematik publik machen.

Mit Chefredakteuerin Susi sprachen die beiden und sie brachten Ihr Anliegen näher:

Jeder kann helfen und die beiden, sowie die Stiftung unterstützen!

Alle Informationen hierzu gibt es auf www.bundeswehrkinder.de