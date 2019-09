Verteilstellen “Saloon”

Das SALOON – MAGAZIN ist an folgenden Stellen kostenlos zum mitnehmen erhältlich:

D-0XXXX

01665 Klipphausen OT Scharfenberg / Western Inn

02906 Niesky OT Kosel / Sweet Water Station

06528 Wallhausen / Tanzschule für Line Dance – Dirk Osterloh

D-1XXXX

13351 Berlin / Roy Donn´s Western Store

13439 Berlin / American Western Saloon

16775 Löwenberger Land OT Falkenthal / MQ Ranch

17268 Templin / Eldorado Templin

18317 Saal OT Neuendorf / Horse Lake Ranch

19406 Hohen Pritz OT Kukuk / Saloon Wild West

D-3XXXX

31675 Bückeburg / Schraub- Bar

36304 Alsfeld-Lingelbach / Lingelcreek Ranch

38899 Stadt Oberharz OT Hasselfelde / Pullman City Harz

D-4XXXX

41844 Wegberg-Wildenrath / Father & Son Burger & Soulfood Company

D-5XXXX

53945 Blankenheim / Silach City – Hotel Jägerhof

D-6XXXX

63457 Hanau-Großauheim / Silverado Bar & Grill

D-7XXXX

72138 Kirchentellinsfurt / Stars & Stripes

D-8XXXX

83700 Rottach-Egern / Feuer und Eis Touristik

86836 Untermeitingen / Four Corners

D-9XXXX

90475 Nürnberg / Big Horn Ranch

91126 Schwabach / Schreibwaren & Zeitschriften Neff

91413 Neustadt a.d.Aisch / Stöckacher Mühle

94535 Eging am See / Pullman City

98663 Bad Colberg-Heidburg/ Countryscheune

SCHWEIZ

8260 Stein am Rhein / Goldhuus Western Store

8514 Bisegg / Bonanza Saloon

SOWIE AUF FOLGENDEN FESTIVALS UND VERANSTALTUNGEN:

D-31675 Bückeburg / The Simple Life Festival

D-47652 Weeeze / 4. Country & Line Dance Festival

D-47807 Krefeld / 7. Line Dance Fest der Countrylinedancers

D-83229 Aschau im Chiemgau / Adiaha´s Bluegrass Camp

CH-3780 Gstaad / Country Night Gstaad

NL-5341 GM Oss / Theater De Lievekamp (Konzert der Ultimate Garth Brooks Experience am 14.9.)

NL-5731 PK Mierlo / The Friends Of Country Live

BEI DEN AUFTRITTEN FOLGENDER BANDS UND MUSIKER:

6String BBQ, Big S, Boots `N`Pickups, Breitenstein Country Band, Cardets Countrymusic, CountryBell, Forgotten Sons Of Ben Cartwright, Honeyland, Sawyer, Sweet Chili, Texas Heat, Tom Shadow, Truck Stop

AN DEN VERKAUFSSTÄNDEN FOLGENDER HÄNDLER:

Easyleder, Thommy´s Country & Western Store, Truck Store Niebel

BEI DEN FOLGENDEN TANZGRUPPEN:

Altmark-Linedancer, Fireboots Jeserig, Friends Of Dance Brandenburg, Smoky Mountains Dancer, TFC Ohler

Sie möchten auch das SALOON-MAGAZIN auslegen oder verteilen? Dann melden Sie sich bitte unter media@saloon-magazin.de oder info@countryhome.de