Verleihung der SESAC Songwriter Awards in Nashville

Am kommenden Mittwoch, den 14. November findet DIE Verleihung für die Künstler der Countrymusic statt – die Verleihung der CMA Awards.

Doch schon wenige Tage zuvor, am Sonntag den 11. November 2018, wurden diejenigen ausgezeichnet, die hinter den Songs der Stars stecken.

In der Country Music Hall of Fame® und im Museum in Nashville feierte die SESAC die Songwriter und Musikverleger bei den jährlichen Nashville Music Awards.

SESAC Holdings ist die einzige in den USA ansässige Music Rights Organization, die öffentliche Aufführungsrechte, mechanische Rechte und andere Rechte verwaltet. SESAC Holdings ist in seiner Fähigkeit einzigartig, Lizenzen für die Werke seiner angeschlossenen Autoren und Verlage anzubieten, die sowohl die Leistung als auch die mechanischen Rechte zusammenfassen, um die Lizenzierung für Musikbenutzer effizienter zu gestalten und den Musikschaffenden und -verlegern mehr Wert zu bieten.

Bei der festlichen Veranstaltung, die von Shannan Hatch, Vice President of Creative Services von SESAC, veranstaltet wurde, wurden herausragende Songwriter und Verleger hinter den größten Hits des Jahres in den Genres Country und Americana geehrt. An der Preisverleihung nahmen mehr als 500 Songwriter, Verleger und Fachleute der Branche teil.

Country Awards:

„YOURS“

Written by: Casey Brown

published by: Not Just Another Song Publishing, So Essential Tunes

recorded by: Russell Dickerson

„HEART BREAK“

written by: Hillary Scott

published by W.B.M. Music Corp, EKT Publishing

recorded by: Lady Antebellum

„HEAVEN“

written by: Matt McGinn

published SMACKWORKS MUSIC, Kobalt Group Publishing

recorded by: Kane Brown

„SINGLES YOU UP“

written by: Justin Ebach

published by: Wordspring Music, WBM Music, Memory Days

recorded by: Jordan Davis

„LOSING SLEEP“

written by: Josh Hoge

published by: EMI Foray Music, Write to Be Free

recorded by: Chris Young

„SHE’S WITH ME“

written by: Seth Mosley

published by: CentricSongs, Capitol CMG Amplifier

recorded by: High Valley

„ONE NUMBER AWAY“

written by: Sammy Mitchell

published by Concord Music, Self Shrevident Music

recorded by: Luke Combs

Americana Awards:

ALL AMERICAN MADE

contributions by: Margo Price, Jeremy Ivey

published by: BMG, Peach Pit, Fisheye

recorded by: Margo Price

FROM A ROOM VOL. 2

contributions by: Kevin Welch, Brice Long, Jaron Boyer

published by: Send ME the Checks Music, Spur 66 Music, Universal Tunes, EMI Foray Music, BMG

recorded by: Chris Stapleton

JOHNNY CASH: FOREVER WORDS

contributions by: Jamey Johnson, Rosanne Cash, Robert Glasper

published by: Polishit, Chelcait Music, Notable Music, Words of Cash Music, BMG, Big Deal Music

recorded by: Various Artists

ACCOMPLICE ONE

contributions by: Anthony Snape

published by: Anthony Snape Music Publishing

recorded by: Tommy Emmanuel

THE LONELY, THE LONESOME & THE GONE

contributions by: Andrew Combs

published by: Concord Music, Chunk of Coal Publishing

recorded by: Lee Ann Womack

TIME FLIES

contributions by: Jim Lauderdale

published by: BMG Cicada, Jim Lauderdale Music

Performed by: Jim Lauderdale

FREE YOURSELF UP

contributions by: Rachael Price, Michael Olson

published by: W.B.M. Music, 17 Lake Street Music

recorded by: Lake Street Music

Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich!