TV- Tipp für Country- Freunde an Allerheiligen

Am 1. November 2019 gibt es im rbb erstmals die 90 minütige Country- Sondersendung

“Country nonstop – Von Johnny Cash bis Truck Stop”

Hier gibt es nicht nur das Beste aus Nashville sondern auch die coolsten deutschen Westernsongs.

Mit Hits von Johnny Cash, Dolly Parton, Dean Reed und Truck Stop. Don Williams ist mit “Some Broken Hearts Never Mend” dabei, Lynn Anderson mit “Rose Garden” und Kenny Rogers mit “Lucille”.

Auch Deutschland hat einige namhafte Country-Stars hervorgebracht. Gunter Gabriel landete mit “Er ist ein Kerl” einen Riesenhit, in der DDR sangen Hauff & Henkler den Klassiker “Jackson” und die Cowboys aus Hamburg Truck Stop machten auf cool: “Take It Easy, altes Haus”.

Sendetermin: 1. November 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr im rbb Fernsehen oder jederzeit in der Mediathek

