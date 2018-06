Traurige News: Walker Hayes verliert sein Kind

Noch am Morgen überströmten die freudigen Nachrichten zu den CMT Music Awards die Medienwelt, schon kommt eine traurige Nachricht zu uns.

Walker Hayes (38), Countrysänger aus Alabama, wohnt mit seiner Frau in Franklin/ Tennessee. Gemeinsam hat das Paar schon sechs Kinder.

Heute, am 7. Juni, kam seine siebte Tochter im Krankenhaus auf die Welt, doch leider schaffte sie den Sprung in ein schönes Leben nicht und verstarb noch am gleichen Tag.

Die traurige Mitteilung, dass seine Tochter Oakleigh Klover Hayes verstarb veröffentlichte der Musiker auf seinem Twitter- und Facebookaccount.

Wir wünschen Walker Hayes und seiner Frau viel Kraft für die kommende Zeit.