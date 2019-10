Trace Adkins hat nochmal geheiratet…

Nach seiner zweiten Scheidung von Rhonda Forlaw im Jahr 2014 hat es Trace Adkins ein drittes Mal getan … Der Sänger und Schauspieler hat sich ein weiteres mal getraut … Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei … 🍀

In einer romantischen Zeremonie hat der “Honky Tonk Badonkadonk”– Interpret seiner Freundin, der Schauspielerin, Victoria Pratt am gestrigen Samstag (12. Oktober 2019) das JA- Wort gegeben. Trace und Victoria haben sich 2013 bei Dreharbeiten zum Film The Virginian kennengelernt.

Auf dem von Trace Adkins veröffentlichtem Post zur Vermählung ist sein guter Freund und Duett- Partner Blake Shelton (“Hell Right”) zu sehen, der scheinbar die Traurede hält (Vermutung lt. Foto; Anm.d.Redaktion).

Wir gratulieren den Eheleuten ganz herzlich und wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft. 👰💍🤵

Foto: Trace Adkins Instagram