Toni Strohofer – ein Mann, eine Legende … er bleibt unvergessen!

Die Zeit rennt davon … vor einem Jahr, am 18.9.2018, starb Anton “Toni” Strohofer, der Gründer des Autohof Strohofer an der A3 bei Würzburg, im Alter von 78 Jahren.

Ein Mann, eine Legende. Was Toni aufgebaut hat bleibt auch nach seinem Tod unvergessen und wird liebevoll durch seine Familie weitergeführt.

Am 13.4.1940 wird Toni geboren. Der Landwirt heiratet mit 20 Jahren seine Frau Herlinde und mit noch nicht einmal 30 Jahren setzt er den Grundstein für den “Autohof Strohofer”.

Als die A3 zwischen Würzburg und Nürnberg ausgebaut wird eröffnet er 1978 eine Tankstelle und beginnt mit dem Bau des Autohofes.

Nur drei Jahre später, im Juni 1981, wird dieser feierlich eröffnet und das erste Truckerfestival findet statt.

Der Autohof wächst und wächst … längst ist der Autohof Strohofer nicht mehr nur ein Autohof, bei dem einmal jährlich ein Truckerfestival stattfindet.

Der Autohof mit seiner Musichall wächst zum Event- und Erlebnis Autohof heran, u.a. wird die Countrymusik- TV- Sendung “Kilometer 330” wird hier aufgezeichnet (passenderweise liegt der Autohof am Kilometerpunkt 330 an der Autobahn 3).

Aus der Musichall wird die große Eventhalle und neben den Truckerfestival, das mittlerweile so legendär ist, wie sein Gründer selbst, finden noch weitere über die Nation bekannte Festivals, wie das “Bike & Music”, “Street Mag Show” oder auch das “Monster Festival” statt.

Seit den 2000ern findet man am Autohof neben der Autobahnkirche auch ein Hotel mit Wellnessbereich, ein Casino und ein Tagungszentrum.

Der Autohof Strohofer, ein Ausflugsort für die ganze Familie, den Toni Strohofer geprägt hat wie kein anderer.

Auch nach seinem Tod bleibt er unvergessen und seine Familie führt das Unternehmen liebevoll weiter.

Anton Strohofer hinterließ seine Ehefrau Herlinde, seine Kinder und deren Nachkommen.

Toni, Du bleibst auch für uns und all die vielen Trucker unvergessen!