Toby Keith benennt seine neue Tour nach seinem ersten Hit!

Toby Keith feiert das 25-jährige Jubiläum seines allerersten Hits und kündigte an, dass er im Laufe des Jahres 2018 auf „Should’be a Cowboy Tour XXV“ gehen wird .

„“Should’be a Cowboy“ war die erste Single aus Keiths Debütalbum und wurde am 12. Februar 1993 veröffentlicht. Es wurde schließlich der Titel des meistgespielten Country-Songs des Jahrzehnts und brachte Toby Keith einen Platz in die „Songwriters’ Hall of Fame“ im Jahr 2015.

Toby Keith „Should’ve Been A Cowboy Tour XXV“ Termine (leider nur in den USA)

6. April – Salt Lake City, Utah @ Vivint Smart Home Arena

7. April – Florence, Ariz. @ Country Thunder

8. April – Huntington Beach, Calif. @ Coastal Country Jam

27. Mai – Daytona Beach, Fla. @ Country 500 Fest

8. Juni – Myrtle Beach, S.C. @ Carolina Country Music Festival

17. Juni – Santa Rosa, Calif. @ Country Summer

5. Juli – Ft. Loramie, Ohio @ Country Concert at Hickory Hill Lakes

6. Juli – Battle Creek, Mich. @ Firekeepers Casino

13. Juli – Hinckley, Minn. @ Grand Casino Amp

14. Juli – Rhinelander, Wis. @ Hodag

19. Juli – Harrington, Del. @ Delaware State Fair

20. Juli – St. Clairsville, Ohio @ Jamboree in the Hills

21. Juli – Twin Lakes, Wis. @ Country Thunder

27. Juli – Cheyenne, Wyo. @ Cheyenne Frontier Days

28. Juli – El Dorado, Kan. @ Dam Music Festival

2. August – Davenport, Iowa @ Mississippi Valley Fair

18. August – Calgary, Alberta, Canada @ Country Thunder

25. August – Glenmoore, Pa. @ Citadel Country Spirit USA

31. August – Huron, S.D. @ SD State Fair

15. September – Puyallup, Wash. @ Washington State Fair

Foto: © www.instagram.com/tobykeith