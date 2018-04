Thommy‘s Country Rock Show – heute auf Radio Gong

In drei Stunden ist es wieder soweit … direkt nach den 20:00 Uhr Nachrichten startet auf Radio Gong 97,1 Nürnberg wieder die wöchentliche Sendung „Thommy‘s Country Rock Show“.

„Rearview Town“ heißt die brandneue Scheibe von Country-Megastar Jason Aldean, die seit Freitag in den CD-Regalen steht. 15 Tracks, von denen mindestens jeder zweite im Ohr hängen bleibt. Drei Songs daraus stellt Euch Thommy heute Abend vor.

Außerdem wurde Jason Aldean am Sonntag bei den großen COUNTRY MUSIC ACADEMY AWARDS in Las Vegas die Auszeichnung als „Entertainer of the Year“ verliehen.

Weitere Preise erhielten unter anderem Miranda Lambert, Old Dominion, Brett Young , Chris Stapleton und viele weitere Künstler.

Reichlich Musik von fast allen Preisträgern der COUNTRY MUSIC ACADEMY AWARDS gibts heute Abend in zu hören.

Die Wiederholung läuft wie immer am Sonntag von 18-20 Uhr