The Four Corners Saloon – aktuelle Veranstaltungen

Aus aktuellem Anlass – in den nächsten Wochen treten hier einige große Stars aus USA im ‚Four Corners‚ in Untermeitingen auf! Früher bin ich oft dort zu Gast gewesen, bei Marianne und Bill, dem sympathischen Wirtsleuten. Leider ist es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, selber bei den Veranstaltungen anwesend zu sein.

Aber das heißt ja nicht, daß ich das Euch nicht bekanntgeben sollte.

Also hier die nächsten Auftrittstermine – und sollte Jemand von Euch nicht wissen, wo der ‚Four Corners Saloon‘ sich befindet, schaut bitte auf die Website:

www.fourcorners.de – dort findet ihr auch einen Lageplan für die Anfahrt.

Als grobe Info – etwas südlich von Augsburg. Ich könnte mir aber denken, das die hier aufgeführten Interpreten

auch eine evtl. etwas längere Anreise rechtfertigen!

14. April – The D.B. Rose Band aus USA

21. April – Rebel Bunch

05. Mai – The Hee Haw Picking Band

26. Mai – High South aus USA

02. Juni – Shooter Jennings w. complete band !

(Sohn von Countrylegende Waylon Jennings!)

09. Juni – The Pick Up Ramblers (aus Augsburg)

22. Juni – Darryl Worley w. complete band

18. Aug. – Michael Peterson w. complete band

14. Sept. – Love & Theft w. complete band