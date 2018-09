Tami Neilson bei den „VODAFONE NEW ZEALAND MUSIC AWARDS“ nominiert.

Am 15. November findet die Verleihung der „VODAFONE NEW ZEALAND MUSIC AWARDS“ statt.

Die in Neuseeland lebende Singer/ Songwriterin Tami Neilson, die erst kürzlich durch Deutschland tourte ist mit ihrem im Juni diesen Jahres erschienenen Album „Sassafrass!“ für den Award „Album des Jahres nominiert“.

Ebenso ist die Künstlerin für eine der drei Besten Solo Künstler nominiert.

Wir vom CountryHome drücken der sympathischen Tami die Daumen!

Hier seht Ihr die vollständige Liste der Finalisten:

Album of the Year

Alien Weaponry – Tū

Julia Deans – We Light Fire

Marlon Williams – Make Way For Love

Six60 – Six60

Tami Neilson – Sassafrass!

Unknown Mortal Orchestra – Sex & Food

Vodafone Single of the Year

Drax Project – ‘Woke Up Late’

Mitch James – ‘21’

Robinson – ‘Nothing To Regret’

Six60 – ‘Don’t Give It Up’

Sons Of Zion – ‘Drift Away’

Unknown Mortal Orchestra – ‘Hunnybee’

Best Group

Alien Weaponry – Tū

Drax Project – Noon

Six60 – Six60

Unknown Mortal Orchestra – Sex & Food

THREE Best Solo Artist

Julia Deans – We Light Fire

Kimbra – Primal Heart

Marlon Williams – Make Way For Love

Tami Neilson – Sassafrass!

Breakthrough Artist of the Year

Drax Project

JessB

L.A.B.

Robinson

Te Māngai Pāho Best Māori Artist

Alien Weaponry

Katchafire

Troy Kingi

The Edge Best Pop Artist

Drax Project

Kimbra

Six60

Best Alternative Artist

Marlon Williams

Unknown Mortal Orchestra

Wax Chattels

Best Soul/RnB Artist

Israel Starr

Troy Kingi

Vince Harder

Best Hip Hop Artist

JessB

Kings

SWIDT

Best Roots Artist

Katchafire

Sons of Zion

Tomorrow People

Best Electronic Artist

Arma Del Amor

Boycrush

Chores

Best Rock Artist

Alien Weaponry

Cairo Knife Fight

Skinny Hobos

Best Worship Artist

EFKS Te Atatu Junior Youth

Equippers Revolution

Kane Adams

Best Classical Artist

Eve de Castro Robinson

Henry Wong Doe

Michael Houstoun