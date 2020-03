Suzie Candell veröffentlicht Neue Single

Suzie Candell “California Dreamin'” (VÖ 6.3.2020 / Brambus Records)

Ein verträumtes Gitarrenriff bringt den Zuhörer direkt an einen weissen Sandstrand irgendwo in Kalifornien. Ein Ort, an dem wohl jeder gerne für immer bleiben würde – wenn da nicht der Alltag und das Leben dazwischen funken würden.

Die zweite Single »California Dreamin’« von Suzie Candell’s neuem Album »Restless« erklingt sehnsuchtsvoll, getragen von sanften E-Gitarren, Pedal-Steel und Suzie Candell’s leidenschaftlicher Stimme. Eine kraftvolle Ballade, welche die Wellen des Meeres als Sinnbild für das „Auf und Ab“ in einer Beziehung musikalisch perfekt inszeniert. Das Solo erinnert an eine Welle, die an einem Felsen zerschellt, so wie viele Träume und Erwartungen, die man zu Beginn einer neuen Liebe hat. Der Sonnenuntergang, der das Lied wie ein Bilderrahmen umschliesst, steht für den Anfang in jedem Ende.

Poesie in Rein-Form und mit dem überaus radiotauglichen Arrangement hat „California Dreamin’“ gute Chancen, sich als Ohrwurm in die Herzen vieler Zuhörer zu spielen.

Offizielles Musikvideo zu »California Dreamin’«

Pressetext: befamous Promotion