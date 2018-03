Steven Tyler wird 70!

Steven Tyler, Leadsänger der Rockband „Aerosmith“ feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Der Musiker wurde am 26. März 1948 in New York geboren und ist seit den 70er Jahren mit „Aerosmith“ auf Tour.

Im Jahr 2015 brachte der Sänger seine erste Country- Single „Love is Your Name“ heraus und tourt seitdem auch als Solist.

Im Juli und August diesen Jahres kommt der Rocker auch nach Europa – Italien, Spanien und Großbritannien stehen auf dem Programm.

Zum heutigen Ehrentage wünschen wir alles Gute!🍀

Beitragsfoto: Helga Esteb