Singer/ Songwriterin Henriette

Pur, echt, simpel und ohne Filter, so versteht sich Henriette, die wir u.a. auf dem diesjährigen Country Music Meeting live erleben durften und die für John Craigie die Konzerte auf der Deutschland- Tour eröffnete.

Henriette – Kurz und Knapp:

Name: Henriette

Genre: Country/Folk-Pop

Musik: Debut EP „Henriette“ erschien am 14.02.2020, aufgenommen und produziert in Nashville TN, USA mit Jay Tooke und James Robertson

Spirit: freiheitsliebend, dreamy, viel Herz

Zukunft: am 02.12.2020 erscheint die neue Single “Remember That”

(jetzt vorbestellen: https://ffm.to/adq5n80.ofp…)

Stärken: kreativ, zielstrebig, optimistisch

Schwächen: ungeduldig, chaotisch, Nutella

Motto: “You gotta fall to fly!”

Titelfoto: Stanislav Vysotskyi