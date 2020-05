Sing meinen Song – Das Tauschkonzert: Ilse DeLange und der “Song des Abends”

Am Dienstag, den 26. Mai 2020 lief die vierte Folge der 7. Staffel des Erfolgsformates.

Der Abend stand ganz im Zeichen des Hip Hop – Musikers MoTrip. Die Teilnehmer interpretierten die Songs des Sängers und so zaubert die Countrysängerin Ilse DeLange aus dem Song “Zuhause ist wir” einen “Welthit”, wie Kollegin LEA sagt. Ilse´s Neuinterpretation auf Englisch begeistert nicht nur den Songgeber selbst. Mit “Home is Where We Are” hat die Niederländerin alle in den Bann gezogen.

MoTrip lobt Ilse DeLange und sagt “Du hast eine internationale Nummer aus diesem Text gezaubert” … und damit erhält sie am Ende des Abends sogar die Kalimba von MoTrip und den Titel für den “Song des Abends”.

Hier gibt es nochmals einen Einblick in den Auftritt von Ilse DeLange:

Ilse Auftritt Rap meets Country! Ilse DeLange verwandelt „Zuhause ist wir“ in „Home is where we are“ und unterlegt diese wunderschöne Version mit klangvoller Gitarren-Musik 🙌 Dabei bleibt die Zeit für einen Moment stehen ❤️Alle Infos gibt's hier: http://on.vox.de/1/ilse-delange-zuhause-ist-wir Gepostet von Sing meinen Song – Das Tauschkonzert am Dienstag, 26. Mai 2020

Foto: Vox