“Sing meinen Song” 2020 mit Ilse DeLange

Seit 2014 läuft auf dem TV – Sender “VOX” regelmäßig die Musiksendung “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Die Sendung basiert auf der niederländischen Sendung “De beste zangers van Nederland”.

Das Konzept ist recht simpel:

Sieben deutschsprachige Sänger aus verschiedenen Genres kommen an einem abgeschiedenen Ort zusammen. Jeder der ersten sieben Abende, die aufgezeichnet werden, ist einem der Musiker gewidmet. Die anderen sechs Interpreten singen jeweils in ihrem eigenen Stil ein Lied von ihm als Coverversion vor, mit Bandbegleitung, aber ohne weiteres Publikum. Vor jedem der Auftritte werden Ausschnitte aus den Originalvideos zum Vergleich gezeigt. Die Musiker kommentieren die Lieder, negative Kritik wird aber nicht geübt. Zusätzlich singt der Interpret des Abends ein eigenes aktuelles Lied und kürt am Ende der Folge den ‘Song des Abends’, dessen Interpretation ihm am besten gefallen hat. In der abschließenden achten Folge singen die Musiker dann noch einmal ausgewählte Lieder im Duett.

Am Dienstag, den 5. Mai 2020 um 20:15 Uhr startet auf “VOX” die siebte Staffel des Formates und auch hier sind wieder sieben Künstler/innen zu Gange. Neben Gastgeber Michael Patrick Kelly geben sich auch Max Giesinger, Nico Santos, MoTrip, Jan Plewka, sowie die beiden weiblichen Künstlerinnen LEA und Ilse DeLange, die Ehre.

Mit Ilse DeLange folgt auch erstmals eine Countrysängerin dem Gastgeber nach Südafrika.

Die gebürtige Niederländerin Ilse DeLange hatte ihren Durchbruch 1998 mit ihrem Debütalbum ‘World of Hurt’. Das erfolgreiche Country- Album wurde in Nashville aufgenommen, erreichte Platz 1 der Albumcharts und hielt sich über zweieinhalb Jahre lang in den Top 100.

2014 vertrat die Sängerin zusammen mit ‘Waylon’ als “The Common Linnets” die Niederlande beim ‘Eurovision Song Contest’ und erreichten Platz 2.

Info: Wikipedia

Foto: Vox