Sind Einschaltquoten heute noch aussagekräftig?

Wir Country Fans haben uns Mitte des Jahres 2019 alle ein Loch in den Bauch gefreut, als RTL-Television die Meldung verbreitete, dass sie am Ende des Jahres drei verschiedene Country Sendungen von Amerika in Ihr Vorweihnachtsprogramm aufnehmen und im Free-TV senden.

Umso enttäuschter waren wir alle später als RTL nach den Sendungen die doch sehr schwachen Einschaltquoten bekannt gab.

Es wollte so gar nicht zum sonstigen, doch sehr erfolgreichen Country Jahr 2019, welches Deutschland erlebt hat, passen. Gut, es ist mit Sicherheit nicht zu vergleichen wenn Country Stars wie Brad Paisley im Null Komma Nix ihr einziges Konzert in Deutschland voll machen, oder wenn die Macher der Konzertreihe „Sound of Nashville“ recht erfolgreich mit Künstlern aus der zweiten Reihe hier in Deutschland die kleineren Hallen füllen. Im Gegensatz dazu ist es sicher schwieriger kurz vor Weihnachten eine vernünftige Sehbeteiligung bei Musiksendungen im Fernsehen zu bekommen.

Ich empfand schon damals die Platzierungen der Sendungen als recht unglücklich, denn die Country-Music Awards mussten mit der Fußball Champions League konkurrieren genauso wie ein paar Tage später das CMA-Fest.

Des Weiteren sind gerade vor Weihnachten sehr viel Gesellschaftliche Anlässe für viele von uns.

Ich möchte hier nur mal stellvertretend auf die diversen Weihnachtsfeiern in den Betrieben oder Vereinen hinweisen oder auf die traditionellen Besuche der Weihnachtsmärkte mit Freunden und Familie.

Jetzt werden sich viele fragen: Wieso kommt der Autor dieses Artikels oder besser gesagt Kommentars jetzt dazu, also fast genau zwei Monate später, nochmal mit so einer alten Kamelle anzukommen? Die Antwort hier rauf ist ganz einfach:

Ich habe letzte Woche (Stand 09.01.2020) beim Durchforsten der RTL-Mediathek durch Zufall unsere drei County Sendungen gefunden und sie sind jetzt noch Online abrufbar. Das hat mich zudem Gedanken bewegt.“ Inwiefern sind TV Einschaltquoten in unsere heutigen Zeit überhaupt noch Aussagekräftig?“

Müsste man nicht eigentlich die Zahlen der TV-Sendungen und die Online Zugriffe zusammen zählen um den Erfolg oder Misserfolg einer Sendung zu ermitteln? Und welchen Zeitraum nimmt man in diesem Fall?

Ich nehme mal folgendes Szenario:

Ich bin bei der TV Ausstrahlung verhindert. Weiss aber dass die Sendung über die Mediathek abrufbar ist. In meinem Weihnachtsurlaub der 14 Tage nach der TV- Sendung ist finde ich Zeit mir diese Sendung in der Mediathek anzusehen. Habe ich dann nicht trotzdem zum Erfolg der Sendung beigetragen? Jetzt findet ein Freund von mir erst in zwei Monaten die Zeit sich die Sendung anzusehen. Und das meinte ich mit der Frage, welchen Zeitraum man nehmen sollte um Abschließend sagen zu können:“ Diese Sendung hat sich oder hat sich nicht gelohnt…..“

Von den neuen Techniken wie Festplattenrecorder, etc. möchte ich erst gar nicht anfangen. Da schauen sich die Leute ja auch Zeitversetzt die Sendung an ohne dass irgendwo ein Zugriff auf diese Sendung registriert wird.

Zumal die Mediathek TV-Now von RTL sowieso teilweise kostenpflichtig ist und auch die Sendungen durch Werbeblöcke unterbrochen werden. Vielleicht ist daher der Online Zugriff für RTL noch lukrativer wie die TV-Ausstrahlung?

Mich würde eure Meinung dazu interessieren?

Die Fernsehsender gucken natürlich bei der Auswahl des Programms nach den Einschaltquoten. Nur ist diese Rechnung überhaupt so zum Lachen?

Vielleicht beteiligt sich ja auch der Sender an der Diskussion…..

Denn eines sollte klar sein: Wir Country Fans möchten auch weiterhin Country im TV sehen. Daher sollte es in unserem eigenen Interesse liegen das die Sendungen so erfolgreich laufen wie möglich.

