Sequestered Songwriters – Tribute an Künstler via Live- Stream

Die Corona Pandemie stellt die Menschen weltweit unter eine harte Probe. Weltweit liegt die Kultur fast komplett brach. Kino, Theater und Konzerte finden derzeit nicht statt. Und auch wenn noch nicht wirklich spürbar, auch die Serie Junkies unter uns werden die Folgen bald spüren, denn die Produktion vieler Projekte liegt derzeit auf Eis oder rollt gar nicht erst an.

Viele Musiker haben in diesen Zeiten das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für sich entdeckt. So gibt zum Beispiel Cheley Tackett, deren für Mai geplante Europatour ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel, regelmäßige online Gigs, die zum Teil unter einem bestimmten Motto stehen.

Diese Online Konzerte werden durchaus kontrovers diskutiert, sind sie doch in den meiste Fällen kostenlos verfügbar. Während die Fürsprecher begrüßen, dass sich die Künstler so im Gespräch halten, warnen die Gegner vor einem Gewöhnungseffekt an kostenlosem Material. Es muss also jeder für sich entscheiden, ob er dieses Angebot nutzt und vielleicht etwas in den virtuellen Hut der Künstler gibt.

Ein besonders interessantes Projekt hat sich in der texanischen Country Music Szene entwickelt. Unter dem Titel Sequestered Songwriters, geben sich Montag Abends etliche Musiker sozusagen die Klinke in die Hand.

In Form eine Schnitzeljagd wird man von Facebook Präsenz zu Facebook Präsenz (Cody Jinks, Suzy Bogguss etc.) geschickt und bekommt von den einzelnen Künstlern jeweils einen Song zu hören. In vielen Fällen verbunden mit einer Anekdoten um den Song.

Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Schnitzeljagd ist, dass der jeweilige Abend unter einem bestimmten Motto steht. So hatte der Abend, der der großartigen Dolly Parton gewidmet war, den Titel „Parton me“.

Warum aber ist diese Projekt zu ungleich interessanter als die vielen anderen Angebote?

Country Music Fans weltweit bekommen so einen unvergleichlichen Einblick in die unabhängige texanische Musik Szene und entdecken so möglicherweise Musiker für sich, die nie in den Mainstream Medien auftauchen.

Auch wenn der Wunsch nach einem baldigen Ende des Lockdown gross ist, so hoffen wir, dass dieses Projekt noch lange bestehen bleibt. Es lohnt sich auf jeden Fall, Montags etwas länger wach zu bleiben 😉

Der nächste Themenabend findet am 18. Mai 2020 6pm CDT statt (MEZ 19.Mai 2020 1 Uhr) und ist Roger Miller gewidmet.

Genauere Informationen, sowie zukünftige Themen gibt es regelmäßig auf der Facebook- Seite: https://www.facebook.com/Sequestered-Songwriters-100557591625136/

Die vergangenen Themenabende waren:

Prine Time (John Prine), Willie Nice Night (Willie Nelson), Strait to you (George Stait), Parton me (Dolly Parton) und zuletzt Don Williams.

Die einzelnen Videos dazu sind ebenfalls auf der Facebook- Seite verlinkt.

Fotos: Sequestered Songwriters/ FB