Scott Joss veröffentlicht Album „How Far To Jordan“

Scott Joss – er ist Sänger, Gitarrist, Mandoline- und Fiddle Spieler UND er ist Songschreiber.

Er spielte u.a. mit Dwight Yoakam, Kris Kristofferson und Merle Haggard. Seit vielen Jahren war/ ist Scott Joss Mitglied in Merle Haggards Begleitband „The Strangers“.

Dass Scott Joss auch Solo kann, bewies er auf seinen beiden Alben „Souvenirs“ aus dem Jahr 1996 und dem 2000er Werk „A New Reason To Care“, sowie bei Live- Auftritten.

Nun erscheint 18 Jahre nach seinem letzten Album, am 18. September 2018, sein neuestes Werk „How Far To Jordan“.

Neben selbstgeschriebenen und – gesungenen Songs präsentiert Scott Joss auf dem Album auch Songs von Freddy Powers. Gesamt umfasst es 12 Songs inklusive zwei besonderer Schmankerl:

“Footlights“ – ein Song von Merle Haggard – wird auf dem Album von Kris Kristofferson gesungen, den Scott dieses Jahr u.a. auf seiner Tour durch Europa begleitete. Kris und Scott liebten beide den Mann, den alle nur „The Hag“ nannten und dieses Lied ist eine Hommage an den leider viel zu früh verstorbenen Sänger.

Kris Kristofferson singt noch ein weiteres Lied auf dem Album: „How Far To Jordan“. Der Song ist Scott‘s erster Gospelsong und gleichzeitig der Titel des Albums.

Zu erhalten ist das Album ab 18. September als CD oder digital als Download u.a. bei Spotify und allen gängigen Portalen.

Auf Amazon kann man es sich übrigens schon jetzt vorbestellen: https://www.amazon.com