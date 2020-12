Schwierige Zeiten erfordern spezielle Maßnahmen…

… Und so hat die in Schweden lebende Country Sängerin Mikaela Finne beschlossen, ihr zweites Album ‘time stands still” mit Hilfe einer Kickstarter Kampagne auf den Weg zu bringen.

Den deutschen Country Music Fans ist sie vom Country Music Meeting Berlin 2019 bekannt, bei dem sie sich erstmals einem breiteren deutschen Publikum vorstellte. In 2020 war eine kleine Klubtour geplant, die aufgrund der Situation natürlich vorerst ad acta gelegt werden musste.

Um weiterhin aktiv zu sein nun also nach Ihrem selbstbetitelten ersten Album, mit der wirklich wunderbaren Single- Auskopplung „when you lose“, die Kampagne für das Nachfolgealbum.

Theoretisch bittet sie so die Fans um eine Spende um die finanziellen Mittel für die Produktion des Albums aufzubringen. Was Kickstarter so anders macht ist die Tatsache, dass sich die Fans Belohnungen für ihre Spende verdienen können.

Abhängig von der Höhe ihres Betrages erhalten sie signierte Fotos, ein persönliches Online Konzert, oder gar einen speziell für diese Aktion entworfenen Ring von Mikaelas Lieblingsjuwelier.

Kickstarter- Kampagnen sind in unabhängigen Künstlerkreisen ein durchaus gern genutztes Mittel um eine Finanzierung auf die Beine zu Stellen. Im Gegensatz zu GoFundMe hat man hier die Möglichkeit als Fan außerordentlich limitierte Fanartikel per Spende zu “erwerben

MIKAELAS Aktion läuft noch bis zum 25. Dezember 2020.

Hier gehts zur Aktion, um Mikaela Finne zu unterstützen: https://www.kickstarter.com/projects/mikaelafinne/mikaela-finne-time-stands-still